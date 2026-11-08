Songaila: apie „Šiaulių“ duobelę ir stabiliausią auklėtinį

Dariaus Songailos auklėtiniai pirmąjį Lietuvos krepšinio lygos (LKL), kurią remia „Betsson“, ratą baigė šeštoje vietoje.
Po rungtynių specialistas teigiamai vertino tik pasiektą rezultatą, bet ne komandos demonstruojamą žaidimą.
„Reikia pasidžiaugti pergale, nes pastaruoju metu jų nelabai turime. Tai yra pliusas ir pozityvas. Daugiau sunku to rasti“, – teigė strategas.
– Kas nepavyko rungtynėse, kuriose ilgai teko vytis varžovus?
– Visų pirma – nėra lengva čia žaisti. Prieš pradedant rungtynes pasakiau savo komandai „pasižiūrėkite į keturių pastarųjų rungtynių rezultatus“. Tai yra komanda, kuri keturiais taškais pralaimėjo „Žalgiriui“, vienu – „Lietkabeliui“, keturiais – „Tauragei“, laimėjo prieš Gargždus. Tai yra pakilime esanti komanda, kuri žaidžia gerai, o mes esame išvykoje.
Pirmi du kėliniai – labai kažką sunku pasakyti. Tokios klaidos, blogi sprendimai, žaidybinio plano neįvykdymas. Patys sau kenkėme. Prasileidome į stiprias rankas, nereikalingos pagalbos, elementarus ispaniškas „pikenrolas“ – visiškai išplaukę buvome. 49 praleisti taškai per du kėlinius – katastrofinė gynyba. Antroje pusėje buvo visiškai kitoks vaizdas. 27 taškai ir rezultatas pabaigoje tai atspindėjo.
– Reikėjo rimto pokalbio rūbinėje?
– Mes tuos rimtus pokalbius turime jau daugiau nei savaitę laiko. Gal jiems jau atsibodo. Daugiau buvo iššūkis jiems patiems, kaip žaidėjams, kaip komandai, kad susivienytų, žaistų vienas už kitų, padėtų vienas kitam, o ne po kiekvieno nepavykusio momento nuleistų galvas. Po kiekvieno tritaškio galvos – žemyn, rankos – žemyn. Ta energija veikai žiauriai blogai. Mes turime įsijungti „next play mentality“ ir žaisti, o ne nuleisti rankas ir sakyti, kad mums nepasisekė.
– Iškrentant žaidėjams sunku rasti geriausiai veikiantį penketą?
– Taip, žinoma. Rotacijos pasikeitė, žaidėjai, kurie žaisdavo vienoje situacijoje, dabar žaidžia kitoje. Tuo pačiu turime tą duobę. Ji yra ir tai – akivaizdu. Europos taurės kelionės, rungtynių daug, viskas susideda. Trumpesnė rotacija jaučiasi, bet visi turi tą patį, todėl nemėgstu naudoti to, kad kažkas turi traumų. Mes ir be to sužaidėme gerų rungtynių, laimėjome, tada viskas buvo gerai. Dabar neturėtų būti skirtumo, turėtų būti tas pats atsinešimas, išpildymas ir požiūris į darbą.
– Simui Jarumbauskui trūko taško iki asmeninio rekordo, kaip jums jo pasirodymas?
– Aplamai Simas pastaruoju metu yra vienas mūsų stabilesnių žaidėjų. Su kiekvienomis rungtynėmis jis pradeda rasti savo vaidmenį, kuriame veikia gerai. Norėčiau iš jo daugiau disciplinos, ypač gynyboje. Puolime žinome, ką jis gali, šiandien pataikė du tritaškius, kas nėra jo stiprioji pusė, bet kiekvienas turime savo dienas. Galiu pasidžiaugti Simu, bet mums reikia, kad visi pakeltų savo lygį, nes dabar nesame ten, kur norėtume būti.
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