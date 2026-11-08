Edvinas Šimonutis tapo pasaulio kikbokso čempionu

Paskutinę čempionato dieną Edvinas Šimonutis vyrų K-1 svorio kategorijos iki 80 kg pusfinalyje nugalėjo vokietį Nicką Bretterį. Po pusantros valandos vykusiame finale lietuvis susitvarkė su kitu vokiečiu Danieliu Schanderiu bei pasidabino auksu.
Sidabrą moterų K-1 svorio kategorijoje iki 60 kg pelnė Indrė Šiupieniūtė. Ji laimėjo tris kovas ir tik finale nusileido portugalei Silvai Louanei.
Dovydas Murauskas (jauniai, K-1, per 80 kg) finale pralaimėjo ispanui Aleixo Ventoso Martinezui, o Liepa Daugirdaitė (moterys, „Unified Rules“, iki 50 kg) taip pat finale nusileido norvegei Marie Bergseng-Nordby.
Armandas Jakutis (berniukai, K-1, iki 60 kg) aštuntfinalyje gavo pergalę prieš traumą patyrusį rumuną Robertą Vornicu, o ketvirtfinalyje nusileido ukrainiečiui Vitalijui Hodunui.
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