Stonkus pasaulio čempionate pagerino du Lietuvos rekordus ir užėmė 18-ą vietą

Vyrų svorio kategorijos per 110 kg dvikovėje lietuvis surinko 380 kg ir užėmė 18-ą vietą tarp 29 dalyvių. K. Stonkus rovime buvo 23-ias (160 kg), o stūmime – net 14-as (220).
K. Stonkus stūmimo rungtyje 8 kg pagerino Lietuvos rekordą, o dvikovėje – 7 kg. Tuo tarpu rovimo rungtyje jam iki rekordo trūko 5 kg.
Nugalėjo rovimo rungties pasaulio rekordą pasiekęs irakietis Ali Ammaras Yusuras Rubaiawi (466 kg dvikovėje, 211 kg rovime + 255 kg stūmime). Antras buvo stūmimo rungties pasaulio rekordą pasiekęs iranietis Alireza Yousefi (458 kg, 195+263), o trečias – armėnas Varazdatas Lalajanas (457 kg, 210+247).
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