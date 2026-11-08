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TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > LKL

Eglinskas po pralaimėjimo „Žalgiriui“: apie norą laimėti ir pamestus susitarimus

2026-11-08 19:55 / šaltinis: krepsinis.net
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2026-11-08 19:55
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Lyderius taupęs Kauno „Žalgiris“ (9/0) išvykoje įveikė Utenos „Juventus“ (3/6) – 94:85.

L.Eglinskui neužteko tik sukurti intrigą (Foto: „LKL, kurią remia „Betsson“)

Lyderius taupęs Kauno „Žalgiris“ (9/0) išvykoje įveikė Utenos „Juventus“ (3/6) – 94:85.

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Be Jono Valančiūno, Ąžuolo Tubelio, Carseno Edwardso ir Nigelo Williamso-Gosso žaidę Tomo Masiulio auklėtiniai pirmą Lietuvos krepšinio lygos (LKL), kurią remia „Betsson“, ratą baigė be kluptelėjimų ir pirmenybėse iškovojo 44-ąją pergalę paeiliui.

T.Masiulis pergalę apžvelgė trumpai.

„Sunkios rungtynės, kaip ir tikėjomės. Sveikinimai gerbėjams ir mūsų žaidėjams su pergale.

Manau, kad rungtynes pradėjome tikrai gerai, bet atsirado kažkoks atsipalaidavimas. Manėme, kad rungtynės baigtos, nors žinome, kad sunku yra žaisti Utenoje. Jie grįžta, gera komanda. Smagu, kad pabaigoje išlikome kantrūs, radome tinkamą penketą, pavyko iškovoti pergalę ir judame toliau“, – teigė strategas.

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Tuo tarpu „Juventus“ vyriausiasis treneris Laimonas Eglinskas neslėpė, kad tik sukurti intrigą prieš Eurolygos klubą jam neužtenka.

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„Įspūdžiai blogi, pralaimėtos rungtynės, labai prastai užbaigėme pirmąjį LKL ratą, tikrai ne tuo tikėjomės nuo rungtynių pradžios.

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Kaip ir sakiau prieš rungtynes, buvo visiškai mentalinės klaidos. Kol darėme, ką norėjome, mums sekėsi, bet kai leidome jiems žaisti kaip jie nori – nėra šansų laimėti prieš „Žalgirį“, – teigė strategas.

– Daugiau apmaudo dėl neišnaudoto šanso ar pasididžiavimo dėl rimto iššūkio „Žalgiriui“?

– Mes nenorime mesti iššūkio, mes norime laimėti rungtynes. Man nesvarbu, žaidžiame prieš „Žalgirį“ ar prieš Jonavą, nusiteikimas visada yra toks pats. Mes privalome laimėti. Lygiai toks pat jausmas kaip ir po visų pralaimėjimų.

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(14 nuotr.)
FOTOGALERIJA. LKL: „Juventus“ – „Žalgiris“

– Ar buvo pozityvių aspektų?

– Buvo tie momentai, kai laikėmės susitarimų, pavykdavo išpildyti, tiek puolime, tiek gynyboje buvome agresyvūs ir laikėmės nuoseklumo. Atrodė, kad atsirado tikėjimas, jog galime tai išlaikyti iki rungtynių pabaigos, bet vėl nutiko ta pati istorija, kad nesugebame išlaikyti persvaros ir atiduodame ją varžovams.

– 10 nepataikytų baudų metimų irgi erzina?

– Ką galiu pasakyti – tikrai erzina. Ne pirmos rungtynės, kai tiek prametame savo aikštelėje. Kai neišnaudoji tiek progų, kai tavęs niekas negina, yra žiauriai sudėtinga laimėti, ypač prieš tokias komandas.

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