Jarumbauskas pelnė 22 taškus ir atvedė „Šiaulius“ į pergalę prieš Kėdainių klubą

„Šiauliai“ neturėjo Tauro Jogėlos ir Cedrico Hendersono.
Kova prasidėjo lygiai, vos tik kėdainiškiai išsiveržė priekin, greitai lygybę sugrąžindavo „Šiauliai“ – 18:18. Po pirmo kėlinio „Nevėžis-Paskolų klubas“ pirmavo 26:23.
Atotrūkį šeimininkai po truputį didino (30:23), tiesa, juos pristabdyti bandė Simas Jarumbauskas ir Selimas Fofana – 31:32. Aarono Gray‘aus tritaškis leido „Nevėžiui-Paskolų klubui“ įgyti jau dviženklį pranašumą (44:33), tik S.Fofanos metimas leido šį deficitą svečiams sumažinti su kėlinio sirena – 41:49.
Padėtį „Nevėžis-Paskolų klubas“ stabilizavo (54:43), nors „Šiauliai“ turėjo savo vedlį – S.Jarumbauską. Jis ir prisijungę legionieriai sugebėjo ištirpdyti atsilikimą iki taško (56:57), o Dayvionas McKnightas išvedė į priekį svečius – 59:57. Tiesa, ilgai pranašumu svečiai nepasidžiaugė ir po kėlinio atsiliko 61:64.
Šiauliečiai greitai atgavo pranašumą (65:64), o kova tęsėsi labai lygiai. Ketvirčiui įpusėjus svečių persvara liko minimali (70:69), dar tris svarbius taškus pridėjo S.Jarumbauskas, bet jam atsakė Xanderis Rice‘as. Lygybė į rungtynes grįžo po Flynno Boardmano-Raffeto baudų (73:73), bet jų mesti stojo ir S.Fofana, o toliau nesustabdomas buvo S.Jarumbauskas – 76:73.
Nors A.Gray‘us deficitą kėdainiečiams tirpdė iki minimalaus, M.Caffey paleido tritaškį (79:75), likus 34 sek. M.Caffey baudos tikslo nesiekė, tačiau taškais atkovotą kamuolį pavertė S.Jarumbauskas (81:75), o po to jo baudos dėjo tašką rungtynėse.
Geriausią sezono mačą LKL, kurią remia „Betsson“ žaidė S.Jarumbauskas, kuris pelnė 22 taškus, atkovojo 8 kamuolius, rinko 24 naudingumo balus.
Efektyviausią sezono pasirodymą varžovų gretose rengė F.Boardmanas-Raffetas – jo sąskaitoje – 16 taškų, 5 atkovoti kamuoliai, 5 rezultatyvūs perdavimai, 25 naudingumo balai.
„Nevėžis-Paskolų klubas“: Aaronas Gray‘us (4/6 trit.), Flynnas Boardmanas-Raffetas 16, Paulius Petrilevičius 9, Jacobas Wiley 8.
„Šiauliai“: Simas Jarumbauskas 22 (8 atk. kam., 24 n.b.), Mike‘as Caffey 12, Dovydas Romančenko ir Selimas Fofana – po 11.
Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.