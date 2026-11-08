TV3 Žinios. Naujausia informacija apie išpuolimą Krokuvoje; Vilniuje 4 automobilių avarija; Kondratavičius UFC turnyre

Vilniuje, judrioje gatvėje, po vidurdienio susidūrė keturi automobiliai, dėl avarijos nutįso kilometrinės spūstys. Vieną vairuotoją medikai išvežė į ligoninę.
Į kovų narvą žengė vienas iš nedaugelio lietuvių, patekusių į elitinę UFC organizaciją – Mantas Kondratavičius. Po debiutinės savo pergalės Londone, dabar jis viso pasaulio gerbėjams pasirodė turnyre Las Vegase.
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