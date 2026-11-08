Krokuvoje žudynes surengusio jaunuolio kaimynai – šoke: buvo mandagus, ramus

Šeštadienį vyras Krokuvoje iš automobilio ėmė šaudyti į žmones. Žuvo šeši, dar 15 sužeista.
Po kelių valandų jo namuose aptikti trys kūnai. „Onet“ neoficialiai skelbia, kad tai – jo tėvų ir sesers palaikai.
„Tai buvo šokas. Mandagus, ramus vaikinas. Negalime apie jį pasakyti nieko blogo“, – sako kaimynai.
Daugiabučio gyventojai tvirtina, kad jo elgesyje nepastebėjo nieko, kas keltų įtarimų.
Pareigūnai evakavo kitus daugiabučio, kuriame gyveno Michalas O., gyventojus.
Vyro kaimynai tvirtina, kad jis gyveno su tėvais ir seserimi.
„Vaikinas, kaip ir bet kuris kitas vaikinas. Vaikščiodavo su gobtuvu, pasisveikindavo. Negaliu apie jį pasakyti nieko blogo“, – sako vienas iš kaimynų „Radio Świętokrzyskie“ paskelbtame įraše.
Žurnalistų apklausti kaimynai sako, kad šeima gyveno ramiai, jokių kivirčų nebuvo.
Kaimynai taip pat sako nepastebėję ir jauno vyro palinkio dėvėti karinę uniformą. Šeštadienį jis išpuolį surengė apsirengęs karine apranga.
„Dieve saugok. Paprastas vaikinas. Tik tas juodas gobtuvas, kaip dabar visi jaunuoliai“, – sako kaimynė.
Krokuvoje šaudęs vyras žavėjosi kraštutinių dešiniųjų ideologijomis
Šešis žmones per šaudymą istoriniame Krokuvos centre, antrajame pagal dydį Lenkijos mieste, nužudęs vyras žavėjosi kraštutinių dešiniųjų ideologijomis, šeštadienį pareiškė Lenkijos vidaus reikalų ministras Marcinis Kierwińskis.
„Viskas rodo, kad užpuolikas laikėsi labai radikalių pažiūrų. Jo vairuotame automobilyje rasta nemažai ginklų“, – sakė M. Kierwińskis ir pridūrė, kad viskas leidžia manyti, jog jis žavėjosi kraštutinių dešiniųjų ideologijomis.
Tarp aukų – užsieniečiai
Šeštadienio popietę Krokuvos Turgaus aikštėje šauliui pradėjus šaudyti, žuvo šeši žmonės, mažiausiai 15 buvo sužeisti, pranešė pareigūnai.
M. Kierwińskio teigimu, žuvo keturios moterys ir du vyrai. Buvo sužeisti du policijos pareigūnai, vienas – sunkiai. Ministras pranešė, kad tarp sužeistųjų – penki užsienio piliečiai.
Po šaudymo į ligonines buvo nuvežta 16 žmonių.
„Iš šių 16 žmonių penki yra užsienio piliečiai“, – žurnalistams sakė M. Kierwińskis ir pridūrė, kad tarp žuvusiųjų taip pat yra vienas užsienio pilietis.
Lenkijos gynybos ministras šį išpuolį pavadino teroro aktu prieš miesto gyventojus.
Įtariamasis – 25 metų Lenkijos pilietis – pradėjo šaudyti automatiniu ginklu pagrindinėje turistų gausiai lankomoje miesto aikštėje. Policija pranešė, kad užpuolikas buvo pašautas ir sužeistas per susišaudymą su pareigūnais. Jis buvo nuvežtas į ligoninę operuoti.
Krokuvos policijos atstovė Katarzyna Cisło sakė, kad užpuolikas vilkėjo karinę uniformą, dėvėjo neperšaunamą liemenę ir naudojo karinį ilgavamzdį ginklą. Jo automobilyje policija rado daug kitų ginklų ir šaudmenų. Pasak jos, net pats pašautas jis toliau šaudė į policininkus.
K. Cisło teigė, kad užpuolikas surengė „pašėlusį pasivažinėjimą“ aplink Turgaus aikštę, todėl žmonės nukentėjo keliose vietose. Policijos atstovė pridūrė, kad šaulys veikė vienas ir visuomenei pavojaus nebėra.
Paskelbtas gedulas
Krokuvos meras Łukaszas Gibała paskelbė, kad mieste oficialus gedulas tęsis iki trečiadienio. Jis pažadėjo, kad nepaisant tragedijos Krokuva ir toliau bus atvira lankytojams.
„Aikštė vėl priklausys mums“, – vaizdo įraše, paskelbtame socialiniame tinkle X, sakė meras.
Liudininkų socialiniuose tinkluose paskelbtuose vaizdo įrašuose matyti iš aikštės į netoliese esančias siauras gatveles bėgantys žmonės ir pagalbos tarnybų darbuotojai, mėginantys gaivinti nukentėjusiuosius.
Viename įraše matyti, kaip policininkas kelis kartus šauna į gatvėje gulintį užpuoliką, o vėliau pats lėtai susmunka ant žemės.
Kol kas neaišku, ar šeštadienio išpuoliui panaudotas šaunamasis ginklas ir užpuoliko automobilyje rasti ginklai buvo laikomi teisėtai. 37 mln. gyventojų turinčioje Lenkijoje leidimus laikyti ginklus turi apie 411 tūkst. žmonių.
Masinės šaudynės Lenkijoje yra retos. Vis dėlto spalio viduryje per keturias dienas įvyko trys išpuoliai mokyklose centrinėje Mazovijos provincijoje. Per juos vienas žmogus žuvo, daug žmonių, tarp jų vaikų, buvo sužeista.
Šūviai kliuvo arkliams
Gyvūnų teisių organizacija „OTOZ Animals“ pranešė, kad užpuolikas pašovė ir du arklius. Abu gyvūnai liko gyvi, tačiau kulka vieną jų kliudė, o kitam pataikė į koją.
Arklių traukiamos baltos karietos yra itin populiarios tarp turistų. Krokuvą kasmet aplanko apie 15 mln. turistų.
Po išpuolio Krokuvoje Varšuvos meras Rafałas Trzaskowskis paskelbė apie sustiprintas saugumo priemones sostinėje. Pagrindinėse Varšuvos senamiesčio gatvėse įrengtos kelių užtvaros.
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