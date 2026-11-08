Norvegija gavo oficialų IIHF raštą: pasaulio jaunimo čempionate juos keičia rusai

Norvegijos ledo ritulio federacija (NIHF) savo oficialioje interneto svetainėje paskelbė, kad savaitgalį sulaukė rašto, kuriame informuojama, jog 2027 metų pasaulio čempionate, vyksiančiame Albertoje (Kanada), IIHF privalo nedelsiant atšaukti draudimus agresorės valstybės komandai ir vėl integruoti Rusiją į tarptautines varžybas. Norvegijos atstovai griežtai pasmerkė tokius įvykius ir pabrėžė laukiantys tolesnės informacijos, nes dar ne visi neaiškumai yra išspręsti.
Norvegijos nacionalinė asociacija išplatintame pranešime pažymėjo, kad toks sprendimas tiesiogiai paveikė jų nacionalinę komandą, tačiau galutinis rinktinės likimas dar gali keistis.
„Šeštadienį gavome informaciją iš IIHF, kad pagal Sporto arbitražo teismo sprendimą IIHF privalo imtis žingsnių ir sugrąžinti Rusijos rinktinę į pasaulio U-20 čempionatą, – rašoma federacijos pranešime. – Naujajame Kanadoje vyksiančio čempionato formate, kuris prasideda gruodžio 26 dieną, Rusija įtraukta kaip dešimtoji valstybė. Tai reiškia, kad Norvegija, kaip žemiausią reitingą turinti komanda, išsiųsta į pirmąjį divizioną, tačiau galutinis mūsų rinktinės statusas dar nėra visiškai aiškus.“
Panašus sprendimas gali sukelti grandininę reakciją visoje tarptautinėje ledo ritulio sistemoje. Praėjusiais metais Norvegija triumfavo pirmojo diviziono A grupėje ir iškovojo kelialapį į elitą, kurį po nesėkmingo pasirodymo paliko Danija. Jei IIHF nuspręs išlaikyti nepakitusį komandų skaičių žemesniuose ešelonuose, Rusijos sugrąžinimas lems skaudžius kritimus: iš 1-ojo diviziono A grupės žemyn turėtų leistis Vengrija, o iš 1-ojo diviziono B grupės į dar žemesnį lygį kristų Pietų Korėja.
Norvegijos ledo ritulio federacijos generalinis sekretorius Petteris Salstenas pabrėžė suprantantis tarptautinės organizacijos padėtį, tačiau išlaikė tvirtą ir kategorišką poziciją.
„Mes žinome situaciją ir žingsnius, kuriuos IIHF jaučiasi priversta žengti, todėl artimiausiomis dienomis lauksime išsamesnės informacijos, – vertino P. Salstenas. – Savo poziciją dėl Rusijos dalyvavimo aiškiai išsakėme jau anksčiau – manome, kad jie neturėtų dalyvauti tarptautinėse varžybose, kol Ukrainoje tęsiasi karas. Tai taip pat aiškiai parodo visus praktinius iššūkius ir tiesiogines pasekmes visoms susijusioms šalims, kai valstybės yra taip staiga grąžinamos į turnyrus.“
Teoriškai egzistuoja didelė tikimybė, kad artėjančiose pirmenybėse nežais nei Norvegija, nei pati Rusija. Norvegai buvo vieni pirmųjų, dar anksčiau pareiškę, jog jokiomis aplinkybėmis nežais prieš šalį agresorę tarptautinėje arenoje. Negana to, Kanados vyriausybė yra tvirtai nusprendusi neįleisti Rusijos atletų į savo šalies teritoriją. P. Salstenas pridūrė, kad situacija toli gražu nėra išspręsta ir apčiuopiamų sprendimų dar teks palaukti.
„Kanados valdžios institucijos leido aiškiai suprasti, kad Rusijos žaidėjams nebus išduodamos vizos dalyvauti pasaulio jaunimo čempionate. Be to, kelios dalyvaujančios šalys pareiškė, kad nedalyvaus arba nežais prieš Rusiją, jei su ja susidurs čempionate. Tai suteikia mums vilties, kad paskutinis žodis dėl mūsų dalyvavimo Kanadoje gruodžio mėnesį dar nėra ištartas“, – teigė P. Salstenas.
Kol kas oficialiame IIHF interneto puslapio kalendoriuje jokių pakeitimų nėra. Norvegijos U-20 rinktinei vis dar numatytas atidarymo mačas prieš Čekiją. Šioje grupėje taip pat rungtyniauja Šveicarija, Latvija ir Kanada. Čekijos bei Latvijos federacijos, o vakar – ir Šveicarijos atstovai, jau viešai patvirtino, kad atsisakys žaisti bet kokias oficialias rungtynes prieš agresorės šalies ledo ritulininkus.
Rusijos sugrąžinimo precedentas kelia didžiulį nerimą ir dėl 2027 metų moterų pasaulio ledo ritulio čempionato, kuris vyks Kvebeke. Jei IIHF pritaikys analogišką protokolą, tai gali sužlugdyti Austrijos viltis išlikti aukščiausiame divizione, nepriklausomai nuo to, kaip komanda pasirodys 2026 metų pirmenybėse Danijoje. Šiuo metu austrės yra žemiausią reitingą turinti rinktinė elito divizione.
Alternatyvus scenarijus rodo, kad per artimiausius 12 mėnesių reitingai gali pasikeisti ir į pavojingą zoną įstumti Prancūziją. Prancūzės teisę kilti iš 1-ojo diviziono A grupės iškovojo dar 2026 metų balandį, tačiau dėl pakeisto tarptautinio moterų ledo ritulio kalendoriaus joms savo debiuto elite tenka laukti net iki 2027-ųjų lapkričio. Remiantis IIHF sprendimu vaikinų U-20 turnyre ir atlaisvinant vietą Rusijai, Prancūzija gali apskritai nesulaukti šio pelnyto paaukštinimo.
Pasak apžvalgininkų, IIHF turės rinktis iš kelių išeičių. Vienas variantas – po dabartinio pasaulio čempionato iš elito išmesti dvi dėl išlikimo kovosiančias komandas (Japoniją ir Austriją), leisti Prancūzijai pakilti, o atsilaisvinusią antrąją vietą atiduoti Rusijai. Kitas, gerokai skaudesnis kelias – iš elito išmesti tik vieną valstybę ir palikti Prancūziją pirmojo diviziono A lygmenyje, taip atimant iš jos jau iškovotą teisę žaisti su stipriausiomis planetos rinktinėmis.
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