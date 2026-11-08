Olisevičius pelnė 11 taškų, bet Kantu ekipa lieka be pergalių

Lietuvio klubas išvykoje 87:99 (24:23, 20:31, 19:24, 24:21) nusileido Romos „Maxima“ (5/2) ekipai.
Kantu ekipa intrigą palaikė pusantro kėlinio, bet prieš pat ilgąją pertrauką leido skirtumui išaugti iki dviženklio (44:54), o atsakomojo spurto taip ir nesurengė.
O.Olisevičius per 27 minutes surinko 11 taškų (1/7 dvitaškių, 2/4 tritaškių, 3/3 baudų metimų), atkovotą, perimtą ir 2 prarastus kamuolius, 2 rezultatyvius perdavimus, pražangą ir 7 naudingumo balus.
Po 14 taškų lietuvio ekipai pelnė Chadas Brownas (4 atk. kam., 5/6 dvitaškių) ir Riccardo Moraschini (5 atk. kam., 4 rez. perd.), 13 – Savionas Flaggas (6/7 dvitaškių).
Nugalėtojams 25 taškus surinko Miro Bilanas (8 atk. kam., 8/12 dvitaškių, 7 išpr. praž.), 16 – Xavieras Moonas (8/11 dvitaškių, 5 atk. kam., 8 rez. perd.), 13 – Aaronas Holiday'us (5 rez. perd.), 11 – Hunteris Tysonas (6 atk. kam.).
„Maxima“ ketvirtadienį Europos taurėje lankys Frankfurto „SkyLiners“, Kantu klubas kitą savaitgalį namie priims Tortonos „Bertram“ (1/5).
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