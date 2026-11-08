Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europa

Olisevičius pelnė 11 taškų, bet Kantu ekipa lieka be pergalių

2026-11-08 18:59 / šaltinis: krepsinis.net
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-11-08 18:59
Pridėkite kaip šaltinį Google

Italijos pirmenybėse be pergalių lieka Kantu „Acqua S.Bernardo“ (0/7) su Osvaldu Olisevičiumi.

O.Olisevičius pataikė tiek vieną dvitaškį iš septynių

Italijos pirmenybėse be pergalių lieka Kantu „Acqua S.Bernardo“ (0/7) su Osvaldu Olisevičiumi.

REKLAMA
0

Lietuvio klubas išvykoje 87:99 (24:23, 20:31, 19:24, 24:21) nusileido Romos „Maxima“ (5/2) ekipai.

Kantu ekipa intrigą palaikė pusantro kėlinio, bet prieš pat ilgąją pertrauką leido skirtumui išaugti iki dviženklio (44:54), o atsakomojo spurto taip ir nesurengė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

O.Olisevičius per 27 minutes surinko 11 taškų (1/7 dvitaškių, 2/4 tritaškių, 3/3 baudų metimų), atkovotą, perimtą ir 2 prarastus kamuolius, 2 rezultatyvius perdavimus, pražangą ir 7 naudingumo balus.

REKLAMA
REKLAMA

Po 14 taškų lietuvio ekipai pelnė Chadas Brownas (4 atk. kam., 5/6 dvitaškių) ir Riccardo Moraschini (5 atk. kam., 4 rez. perd.), 13 – Savionas Flaggas (6/7 dvitaškių).

REKLAMA

Nugalėtojams 25 taškus surinko Miro Bilanas (8 atk. kam., 8/12 dvitaškių, 7 išpr. praž.), 16 – Xavieras Moonas (8/11 dvitaškių, 5 atk. kam., 8 rez. perd.), 13 – Aaronas Holiday'us (5 rez. perd.), 11 – Hunteris Tysonas (6 atk. kam.).

„Maxima“ ketvirtadienį Europos taurėje lankys Frankfurto „SkyLiners“, Kantu klubas kitą savaitgalį namie priims Tortonos „Bertram“ (1/5).

Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų