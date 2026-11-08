„La Laguna“ mačui su „Šiauliais“ ruošis po pergalės prieš „Joventut“

Europos taurės klubas namie 80:74 (25:24, 14:21, 21:15, 20:14) įveikė Badalonos „Joventut“(2/5).
Likus žaisti dvi minutes komandas skyrė tik vienas metimas (75:73), bet pergalę šeimininkai įtvirtino tiksliai baudų metimus realizavę Marcelinho Huertas ir Kyle'as Guy'us.
19 taškų nugalėtojams surinko M.Huertas (4 rez. perd.), 13 – Wesley Van Beckas (4/6 tritaškių), 12 – Giorgis Shermadinis (7 atk. kam.).
Badalonos ekipoje dviženklį rezultatyvumą pasiekė tik 23 taškus sumetęs Nicolas Laprovittola (3/8 tritaškių, 5 atk. kam., 6 rez. perd., 5 klaidos).
„La Laguna“ artimiausią mačą sužais trečiadienį – Europos taurės fronte lankys „Šiaulius“.
Badalonos klubas turės laisvą savaitę iki šeštadienio namų mačo prieš Saragosos „Casademont“ (4/2) su Laurynu Biručiu.
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