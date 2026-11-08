„Sūduva“ iškovojo sidabrą

Rungtynių pradžioje aštresni buvo telšiškiai. Jau 9-ąją susitikimo minutę po gero Valentino Vermeuleno perdavimo į baudos aikštelę, vienu lietimu kamuolį tiksliai į vartus nukreipė Rolandas Sobowale.
Šaltą dušą patyrusiems marijampoliečiams progas kurtis sekėsi sunkiai – nors pavojingų perdavimų šalia varžovų vartų netrūko, pirmąjį smūgį link vartų pavyko atlikti tik 30-ąją minutę.
Galiausiai, kėlinio pabaigoje savo šanso sulaukti pavyko. 42-ąją minutę po puikaus Ernesto Stočkūno perdavimo iš dešiniojo krašto smūgiu galva rezultatą išlygino Amadou Sabo. Vos po kelių akimirkų Faustas Steponavičius pelnydamas vieną gražiausių sezono įvarčių išvedė savo ekipą į priekį.
Po pertraukos aikštėje buvo daug kovos, komandos keitėsi pavojingomis atakomis. 76-ąją minutę M. Chajia atliko pavojingą smūgį, tačiau Marius Paukštė pademonstravo įspūdingą reakciją ir kamuolį atrėmė.
Antrajame kėlinyje įvarčių pelnyti niekam taip ir nepavyko. Po šios dvikovos Telšių „Džiugas“ surinkęs 42 taškus sezoną užbaigė 6-oje turnyrinės lentelės pozicijoje. Tuo tarpu Marijampolės „Sūduva“ su 56 taškais užsitikrino 2-ąją vietą bei sidabro medalius.
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