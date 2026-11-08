Rubštavičius sėkmingai debiutavo „Tofaš“ gretose ir padėjo įveikti „Anadolu Efes“

Lietuvis prisidėjo prie išvykoje iškovotos pergalės prieš Stambulo „Anadolu Efes“ (5/2) – 93:87 (21:21, 25:17, 21:31, 26:18).
Likus žaisti dvi minutes Shavaras Reynoldsas rezultatą persvėrė baudų metimais, apsigynus pridėjo ir tritaškį (87:83). Tuomet komandos apsikeitė rezultatyviomis atakomis, o „Tofaš“ trapią persvarą pavertė pergale.
M.Rubštavičius į rungtynes įsijungė nuo suolo ir per 14 minučių surinko 9 taškus (3/3 dvitaškių, 1/2 tritaškių), atkovotą kamuolį, klaidą, pražangą ir 8 naudingumo balus.
20 taškų Bursos klubui surinko Bryce'as Jonesas (5 rez. perd., 5 klaidos), po 16 – Tre'Shawnas Thurmanas (6 atk. kam.) ir Sh.Reynoldsas (6 rez. perd.), 14 – Terrellas Carteris (5/5 dvitaškių, 5 atk. kam.).
Šeimininkams 14 taškų pelnė Daronas Russellas (12 rez. perd., 3/10 metimų), po 13 – Santi Yusta (3/4 tritaškių) ir Davidas Mutafas (3/4 tritaškių), 12 – Bruno Fernando, 10 – Jordanas Loydas.
„Tofaš“ jau antradienį Europos taurėje lankys Trento „Dolomiti Energia“, Stambulo ekipa penktadienį Eurolygoje priims Bolonijos „Virtus“.
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