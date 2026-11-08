Anthony Davisas norėtų sugrįžti į komandą, su kuria tapo NBA čempionu

Atvykęs į JAV sostinę 33 metų 208 cm ūgio amerikietis tikėjosi pasirašyti maksimalios vertės kontraktą, tačiau „Wizards“ neketina jam to pasiūlyti.
Labai tikėtina, kad sezono metu Vašingtono klubas pamėgins išmainyti šį aukštaūgį, o pastarasis jau žino, kur norėtų pratęsti karjerą.
Pasak pranešimų JAV, aukštaūgis tikisi sugrįžti į Los Andželo „Lakers“ gretas. Ši komanda ieško patikimo aukštaūgio ir tai būtų tinkamas variantas tiek žaidėjui, tiek „Lakers“ atstovams.
Vis dėlto, persikelti į šią komandą A. Davisui bus ganėtinai sudėtinga, kadangi „Lakers“ neturi daug ką pasiūlyti mainais Vašingtono komandai.
Aukštaūgis kartu su „Lakers“ ekipa 2020 metais tapo NBA čempionu.
Šį sezoną A. Davisas per vidutiniškai 33 minutes renka 23,4 taško, 9,3 atkovoto, 1,4 perimto kamuolio, 2 rezultatyvių perdavimų ir 1,1 blokuoto metimo vidurkius.
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