Istorinį pasirodymą surengęs Curry: „Tai verčia didžiuotis savimi“

38-erių gynėjas pelnė 41 tašką ir pagerino LeBronui Jamesui priklausiusį NBA rekordą – tapo daugiausiai kartų bent 40 taškų pelniusiu krepšininku tarp 35 metų ir vyresnių žaidėjų.
S. Curry tokių rungtynių jau sužaidė 16, o L. Jamesas – 15.
„Tai šiek tiek neįprastas rekordas, tačiau jis verčia mane labai didžiuotis įdėtu darbu ir tuo, kad vis dar galiu pasiekti tokį lygį. Tokie dalykai suteikia papildomos motyvacijos, ypač kai laimime taip, kaip šį vakarą, kai reikėjo kiekvieno mano taško. Vertinu tai, kad galiu taip ilgai žaisti aukščiausiu lygiu“, – sakė S. Curry.
Per paskutines kiek daugiau nei dvi pagrindinio laiko minutes „Warriors“ lyderis pelnė net 12 taškų, o likus maždaug 25 sekundėms išvedė komandą į priekį.
Vis dėlto Jamalas Cainas išplėšė pratęsimą, kuriame S. Curry pridėjo dar 5 taškus ir padėjo ekipai iškovoti septintąją pergalę iš eilės.
Gynėjas iš viso pataikė 13 metimų iš 19, realizavo 5 tritaškius ir visas 10 baudų.
Komandos draugas Draymondas Greenas pripažino, kad S. Curry pasirodymai ir toliau stebina.
„Tai niekada neatsibosta. Jis visada padaro kažką naujo. Rungtynių pabaigoje jau tarsi tikiesi, kad jis atliks tokius epizodus, tačiau stengiuosi niekada to nelaikyti savaime suprantamu dalyku“, – kalbėjo D. Greenas.
Įdomu tai, kad pratęsimo pradžią abu „Warriors“ veteranai stebėjo nuo atsarginių suolo. Treneris Steve'as Kerras juos į aikštę grąžino likus 3 minutėms ir 48 sekundėms.
S. Curry ir D. Greenas neslėpė nusivylimo tokiu sprendimu, todėl po rungtynių gynėjas nusprendė paaiškinti situaciją komandos draugams.
„Taip sureagavome todėl, kad esame konkurencingi ir norime būti aikštėje. Mūsų nusivylimas buvo susijęs su mumis pačiais, o ne su nepasitikėjimu į aikštę išleistu penketu. Norėjome, kad komandos draugai tai suprastų, nes jie visą sezoną žaidžia gerai“, – aiškino S. Curry.
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