Lietuvos buriuotojai – Europos čempionato finale

Rūtos Mažunavičiūtės ir Nojaus Volungevičiaus komanda (LTU1) iškovojo 9 pergales iš 12 kovų užėmė ketvirtą vietą tarp 13 komandų. Patekimas į finalinį ketvertą jau garantavo Europos čempionato medalius, nes šiose varžybose bus apdovanojamos visos keturios stipriausios buriuotojų poros.
Atrankos metu Lietuvos komandai pavyko pasiekti pergalę ir prieš šiuo metu antroje vietoje esančią Italijos (ITA1) komandą. R. Mažunavičiūtė starto metu pasinaudojusi teisėjų katerio užuovėja, dideliu greičiu pasiekė starto liniją ir išsiveržė į priekį. Italai buvo užklupti netikėtai, o lietuviai nuo starto iki finišo užtikrintai išlaikė pergalingą 1–2 pozicijų kombinaciją.
Kita vertus, dienos pabaigoje netrūko ir sportinės dramos. Paskutinėje kovoje su Rumunijos komanda, pučiant vos 1 m/s vėjui, lietuviai užtikrintai pirmavo, tačiau palankius gūsius pagavę varžovai juos pasivijo. Prie finišo įvyko incidentas, tačiau arbitrai neskyrė baudos Rumunijos komandai, ir šis sprendimas nulėmė lietuvių pralaimėjimą. Vėliau arbitras atsiprašė dėl galimos klaidos.
„Labiausiai džiugina tai, kad jau trečią kartą patenkame į Europos čempionato finalą. Tai nėra atsitiktinumas – tai rodo augantį ir stabilų mūsų buriuotojų meistriškumą. Rūta ir Nojus dar kartą įrodė, kad gali kovoti su stipriausiomis Europos komandomis“, – teigia Lietuvos komandos treneris Darius Gerasimavičius.
Prieš trejus metus R. Mažunavičiūtė ir N. Volungevičius tapo šios rungties Europos čempionais, o 2024 metais užėmė ketvirtą vietą. Dabar jie vėl tarp keturių stipriausių komandų ir turi galimybę pakartoti savo sėkmę. Finaliniame ketverte susitiks dvi Italijos, Monako ir Lietuvos komando. Pusfinalyje lietuviai susirungs su atrankos nugalėtojais iš Italijos. Pusfinalyje bus kovojama iki dviejų pergalių, finale – iki trijų.
Rimgailės Kregždytės ir Mykolo Leipaus komanda (LTU 2) antrąją dieną įveikė net tris varžovus, o per visą atranką iškovojo keturias pergales ir užėmė 9 vietą tarp 13 komandų.
„Mūsų jaunieji debiutantai maloniai nustebino. Prieš čempionatą planavome, kad viena pergalė jiems jau būtų geras rezultatas, o štai turime net keturias! Ypač džiugina Rimgailės pažanga – kiekvienoje kovoje ji vis geriau suprato komandinės taktikos subtilybes, o Mykolas demonstravo puikų greitį. Tai geriausias įrodymas, kiek daug jaunam sportininkui gali duoti tokio formato varžybos“, – teigia D. Gerasimavičius.
Sekmadienį LTU2 tęs varžybas „King of Castel“ serijoje, kurioje į finalinį ketvertą nepatekusios komandos kovos atkrintamųjų varžybų principu.
Čempionato teisėjų kolegijoje darbuojasi ir atstovas iš Lietuvos – Emilis Valentinaitis.
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