Lietuvos burlentininkė startuoja Dakaro jaunimo olimpinėse žaidynėse

„Manau, kad startas tokiose varžybose jaunam sportininkui yra galimybė išbandyti save tarp geriausių savo amžiaus sportininkų iš viso pasaulio bei įgyti daug patirties. Burlenčių klasė ypatinga tuo, kad galutinis rezultatas nepriklauso tik nuo vienų lenktynių – turime galimybę pasitaisyti, bandyti kilti aukštyn bendroje įskaitoje, todėl varžybos visada išlieka nenuspėjamos“, – prieš startą dalinosi M. Bržozovskytė.
Artimiausiomis dienomis orų prognozė varžybų akvatorijoje žada silpnus vėjus. Iš viso prie starto linijos čia planuoja stoti jaunosios buriuotojos iš Lietuvos, Turkijos, Alžyro, Izraelio, Australijos, Tailando, Taivano, Latvijos, Naujosios Zelandijos, Italijos, Peru, Maroko, Indijos, Meksikos, Ispanijos, Tuniso, Prancūzijos, Lenkijos, Malaizijos, Singapūro, Didžiosios Britanijos, Kinijos, Graikijos.
Į Dakarą kelios dienos prieš startą atvykusi Lietuvos atstovė jau spėjo išmėginti varžybų akvatoriją, tačiau pagrindinis pasiruošimas svarbiausiam metų startui vyko dar gerokai prieš tai.
„Pasiruošimas pareikalavo daug darbo: vyko daug treniruočių, dalyvavau varžybose Lietuvoje ir užsienyje bei treniruočių stovyklose“, – dalinasi Lietuvos atletė.
Pasak jos, prieš startą pagrindinis lūkestis yra atiduoti visas jėgas ir pasirodyti, kiek įmanoma geriau, bet drauge – ir tiesiog pasimėgauti šia unikalia galimybe startuoti su savo amžiaus stipriausiaisiais.
Jaunąją sportininkę į jaunimo olimpines žaidynes lydi treneris, olimpietis Juozas Bernotas.
„Bic Techno 293“ burlenčių klasės lenktynės numatomos lapkričio 8-12 dienomis. Lapkričio 12 d. planuojamos finalinės lenktynės.
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