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TV3 naujienos > Sportas > Ledo ritulys > Pasaulio čempionatas

Sporto arbitražo teismas paaiškino sprendimą dėl Rusijos sugrąžinimo į ledo ritulio čempionatus

2026-11-05 19:45 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-11-05 19:45
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Tarptautinis sporto arbitražo teismas (CAS) sulaukė audringos reakcijos po praėjusį penktadienį, spalio 30-ąją, priimto sprendimo į tarptautines varžybas sugrąžinti Rusijos ledo ritulio rinktines. Ketvirtadienį išplatintame pranešime institucija teisinosi, jog Tarptautinė ledo ritulio federacija (IIHF) nesugebėjo pateikti pakankamai įrodymų, pagrindžiančių tolesnį draudimą, tačiau net ir po šios nutarties pasaulio ledo ritulio bendruomenė atsisako priimti agresorius.

Sporto arbitražo teismas | Scanpix nuotr.

Tarptautinis sporto arbitražo teismas (CAS) sulaukė audringos reakcijos po praėjusį penktadienį, spalio 30-ąją, priimto sprendimo į tarptautines varžybas sugrąžinti Rusijos ledo ritulio rinktines. Ketvirtadienį išplatintame pranešime institucija teisinosi, jog Tarptautinė ledo ritulio federacija (IIHF) nesugebėjo pateikti pakankamai įrodymų, pagrindžiančių tolesnį draudimą, tačiau net ir po šios nutarties pasaulio ledo ritulio bendruomenė atsisako priimti agresorius.

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Po 2022 metais pradėtos invazijos į Ukrainą iš tarptautinio sporto išmestos Rusijos ir Baltarusijos rinktinės buvo visiškai izoliuotos. 2026-ųjų liepą IIHF priėmė sprendimą negrąžinti šių komandų į tarptautinę areną, tačiau Rusijos ledo ritulio federacija (RIHF) padavė apeliaciją.

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Oficialiame pranešime CAS pripažino visuomenę suskaldžiusią reakciją į spalio 30-osios sprendimą, tačiau pabrėžė savo, kaip nepriklausomos institucijos, statusą ir rėmimąsi išskirtinai šalių pateiktais teisiniais argumentais.

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„CAS nori pakartoti, kad esame nepriklausoma sporto arbitražo institucija, todėl sprendimai priimami atsižvelgiant į teisinę apeliacijos esmę ir remiantis tik šalių pateiktais argumentais bei įrodymais, – rašoma teismo pranešime. – CAS komisija nagrinėjo, ar 2026 metų liepą priimti IIHF sprendimai negrąžinti Rusijos komandų atitiko taikomus IIHF įstatus ir taisykles. Teismas nustatė, kad IIHF nepateikė pakankamai įrodymų, galinčių pagrįsti teisinius reikalavimus dėl Rusijos komandų nedalyvavimo. Organizacinės šio sprendimo pasekmės, kaip ir galimas neutralumo režimo įvedimas, kurie dabar atsidūrė viešų diskusijų centre, nebuvo pakankamai pagrįsti įrodymais, o IIHF to net neprašė proceso metu. CAS negali taikyti priemonių, kurių šalys neprašė.“

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Arbitražo teismas taip pat pažymėjo, kad patys IIHF vidaus procesai anksčiau kėlė susirūpinimą dėl įrodymų trūkumo, o abi besibylinėjančios pusės (RIHF ir IIHF) iš anksto žinojo aptariamus teisinius klausimus ir apeliacijos patenkinimo ar atmetimo pasekmes.

Nors teismas pasisakė už sugrąžinimą, pati IIHF priešinasi greitam rusų sugrįžimui, nurodydama saugumo, logistikos ir konkurencingumo problemas. Teismo sprendimui pasipriešino ir virtinė Europos ledo ritulio federacijų, kurios atvirai pareiškė, jog jų komandos atsisakys žaisti prieš Rusiją.

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Griežtą žingsnį jau šį antradienį žengė ir Kanados ministras pirmininkas Markas Carney. Politikas patvirtino, kad agresorių sportininkams jokios išimtys nebus taikomos kitą mėnesį Edmontono bei Red Dyro miestuose vyksiančiame pasaulio jaunimo ledo ritulio čempionate.

Apie Rusijos ir Baltarusijos vykdomą karą Ukrainoje prabilęs M. Carney pabrėžė principinę šalies poziciją.

„Kol Rusija ir Baltarusija palaiko šį nelegalų ir nepagrįstą karą Ukrainoje, nė vienam šioms šalims atstovaujančiam atletui nebus leista varžytis Kanadoje, įskaitant ir šios žiemos pasaulio jaunimo čempionatą Albertoje“, – teigė M. Carney.

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