IIHF reakcija į šalių pareiškimus dėl rusų: „CAS sprendimo poveikis ir iššūkiai buvo smarkiai neįvertinti“

Daugiau nei 30 metų pagrindine pasaulio čempionato rėmėja esanti automobilių gamintoja „Škoda“ trečiadienį išplatino oficialų pranešimą, kuriame pabrėžė galinti persvarstyti savo finansinę paramą. Čekijoje įsikūrusi ir Vokietijos „Volkswagen“ grupei priklausanti įmonė atvirai išreiškė pasipiktinimą susidariusia situacija.
„Mes nepalaikome Sporto arbitražo teismo sprendimo dėl Rusijos rinktinių dalyvavimo IIHF varžybose. Tęsiantis Rusijos agresijai, manome, kad šios šalies nacionalinės komandos sugrįžimas į pasaulio čempionatą yra nesuderinamas su vertybėmis, kurias nuosekliai puoselėjame. Jei Rusijos rinktinė dalyvaus turnyre, mes persvarstysime savo įsitraukimą į jį ir imsimės tolesnių veiksmų. Aktyviai stebime situaciją, palaikome glaudų ryšį su partneriais ir tikime, kad įmanoma rasti konstruktyvų sprendimą“, – skelbiama gamintojos pranešime.
Prie spaudimo prisijungė ir kiti svarbūs partneriai. Padangų gamintoja „Nokian Tyres“ patvirtino nutrauksianti paramą, jei Rusijai bus leista žaisti, o nuo pat 1989 metų turnyrą remianti „AJ Products“ dar pirmadienį pareiškė, kad pareikalaus pašalinti savo logotipą iš matomų vietų.
Kilus pasipiktinimo bangai, beveik pusė iš 16 elitinio diviziono komandų, kurios 2027 metų gegužę turėtų varžytis Vokietijoje, atsisako stoti į akistatą su rusais. Prie anksčiau apie boikotą paskelbusių Suomijos, Švedijos, Čekijos, Norvegijos, Danijos bei Latvijos antradienio vakarą prisijungė ir Austrija.
Apie bendrą Europos šalių poziciją transliuotojui ORF kalbėjęs Austrijos ledo ritulio federacijos generalinis direktorius Alexanderis Helwigas buvo kategoriškas: „Šiuo metu mes tikrai nežaistume prieš Rusiją.“
Griežtą poziciją pademonstravo ir Kanados vyriausybė, oficialiai pranešusi, kad neleis Rusijos atstovams dalyvauti jau 2026 metų gruodį šioje šalyje prasidėsiančiame pasaulio jaunimo ledo ritulio čempionate.
Tuo tarpu Rusijos sporto ministras Michailas Degtiariovas naujienų agentūrai TASS antradienį išplatintame pareiškime teigė besitikintis, jog varžovams atsisakius žaisti, jo šalies rinktinei bus įskaitytos pergalės. Politikas taip pat pridūrė, kad Rusija ketina pateikti informaciją Tarptautiniam olimpiniam komitetui (IOC) apie galimus boikotus ir varžybų šeimininkių elgesį.
Į spaudimą reaguojanti IIHF po tarybos posėdžio pabrėžė ir toliau nepritarianti CAS sprendimui. Federacijos išplatintame pranešime atkreipiamas dėmesys į kylančius didžiulius organizacinius iššūkius.
„IIHF yra informuota apie neseniai išsakytus pagrindinių suinteresuotų šalių pareiškimus dėl šio sprendimo ir atidžiai analizuoja CAS nutarimo scenarijus. Kaip jau buvo pristatyta Sporto arbitražo teismui, neatidėliotina Rusijos komandų reintegracija kelia didžiulius praktinius ir sportinius iššūkius, įskaitant vizų ir atvykimo reikalavimus, saugumo užtikrinimą, logistikos apribojimus bei pasekmes varžybų formatui. Visa tai sunkina laiko trūkumas, nes kai kurie turnyrai vyks jau po kelių savaičių“, - skelbė IIHF.
Savo poziciją išdėsčiusi organizacija pridūrė, kad teismo sprendimo pasekmės nebuvo tinkamai įvertintos, ir pažadėjo daugiau informacijos pateikti artimiausiomis dienomis.
„Pasaulinis CAS kolegijos priimto sprendimo poveikis ir iššūkiai, kuriuos jis sukuria visoms įsitraukusioms šalims, buvo smarkiai neįvertinti. IIHF taryba toliau palaiko dialogą su nacionalinėmis asociacijomis, organizaciniais komitetais, šeimininkių valdžios institucijomis ir kitais pagrindiniais partneriais, kad nustatytų geriausią kelią į priekį. Svarbiausiais prioritetais išlieka visų dalyvių, komandų, teisėjų ir sirgalių saugumas, sklandi čempionatų eiga bei sportinio sąžiningumo išsaugojimas“, – teigiama IIHF pranešime.
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