Latvija pateikė oficialią poziciją dėl rusų pasaulio čempionatuose, jaunimo rinktinės treneris prakalbo apie viso turnyro boikotą: „Tokie kaip mes vieni to padaryti negali“

Tokia griežta reakcija sekė po to, kai spalio 30-ąją Sporto arbitražo teismas (CAS) priėmė vertinimų sulaukusį sprendimą panaikinti IIHF taikytus apribojimus Rusijos rinktinių dalyvavimui 2026–2027 metų pasaulio čempionatuose. CAS teigimu, IIHF nepateikė pakankamai įrodymų, pagrindžiančių saugumo sumetimus.
Po šio sprendimo virtinė Europos ledo ritulio federacijų išreiškė pasipriešinimą agresorės sugrįžimui. Suomija nurodė su Rusija nežaisianti iki karo pabaigos, Norvegija pasaulio čempionate pasiruošusi žaisti visas rungtynes, išskyrus galimą akistatą su rusais. Danijos ir Švedijos federacijos taip pat viešai pasmerkė CAS žingsnį bei atsisakė žaisti.
Savo ruožtu Vokietija netgi svarsto galimybę atsisakyti 2027 metų pasaulio čempionato organizavimo teisių, o nepasitenkinimą Rusijos dalyvavimu spėjo išreikšti ir keli turnyro rėmėjai. Pirmasis turnyras, kuriam CAS sprendimas gali turėti įtakos, bus gruodžio pabaigoje prasidėsiantis pasaulio U20 ledo ritulio čempionatas.
Latvijos rinktinėms žaisti su Rusija ir Baltarusija draudžia ne tik šalies Sporto įstatymas, bet ir nuo 2022 metų principingai ginama LHF pozicija, jog tokios rungtynės yra nepriimtinos, kol Ukrainoje vyksta karas.
https://t.co/xUujuxxTAe— LV Hokeja federācija (@lhf_lv) November 3, 2026
Jaunimo (U20) pasaulio čempionatas Kanados miestuose Edmontone ir Red Dyre vyks nuo gruodžio 26 d. iki sausio 5 d. Būtent šiam turnyrui besiruošiantis Latvijos U20 rinktinės vyriausiasis treneris Artis Abolsas atvirai įvertino ledo ritulio pasaulį sudrebinusius įvykius.
„Nuotaika jau tris dienas yra prasta, ir tai tęsiasi. Ar tai mane šokiruoja? Ne, nes mes žinojome, kad jie vis tiek bandys, bet... Kiek domėjausi, kaip išvis galėjo būti priimtas toks sprendimas, tai – tas faktas, kad mes vartojame žodį karas ar sakome, jog tai amoralu, yra emocijos, o ne teisiniai terminai“, – po penktadienį pasirodžiusių žinių kalbėjo strategas.
Po antradienio treniruotės A. Abolsas kategoriškai atmetė bet kokią žaidimo su rusais galimybę, tačiau pabrėžė, kad vienišas Latvijos boikotas neduotų norimo rezultato.
„Tai apskritai nėra diskusijų objektas – mes prieš juos nežaisime. Yra įstatymas ar jo nėra, – aiškino Latvijos U20 rinktinės vairininkas. – Jei čempionatas vyksta ir visi ten vyksta, tuomet mes irgi vykstame, bet aišku viena – prieš juos mes nežaisime. Tai apskritai nėra svarstytinas variantas. Mes prieš juos nežaisime.“
Specialistas atskirai aptarė ir visiško turnyro boikotavimo idėją, akcentuodamas bendro tarptautinio sutarimo svarbą.
„Ar boikotuoti viską? Vieniems – ne. Tokie kaip mes vieni to padaryti negali. Visi apskritai pamirš, kad mes tokie buvome, ir mes ten nieko neįrodysime. Privalome turėti savo poziciją, bet ji turi būti išmintinga, – teigė A. Abolsas. – Jei daug šalių susivienytų, tai jau kitas klausimas. Jei susitartų Šiaurės šalys, mes, čekai, tuomet – jei nevykstame, tai nevykstame.“
Pasaulio čempionate Latvijos dvidešimtmečiai varžysis vienoje grupėje su Kanada, Čekija, Šveicarija ir pernai pirmajame divizione triumfavusia Norvegija. Prieš išvykdami į Šiaurės Ameriką, latviai penktadienį ir šeštadienį Rygoje sužais kontrolines rungtynes su Lenkijos bendraamžiais.
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