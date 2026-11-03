Sporto arbitražo sprendimo dėl Rusijos ledo ritulio rinktinių pasekmės: Suomija buria šalių koaliciją ir grasina boikotu

Šis pareiškimas nuskambėjo iš Suomijos ledo ritulio asociacijos pirmininko Heikki Hietaneno lūpų praėjus vos kelioms dienoms po to, kai Sporto arbitražo teismas (CAS) įpareigojo Tarptautinę ledo ritulio federaciją (IIHF) vėl įsileisti Rusijos komandas į savo rengiamas varžybas. Aukščiausios sporto teisminės institucijos sprendimas pareikalauti nedelsiant grąžinti Rusiją į varžybas sukėlė griežtą pasipiktinimo bangą visoje Europoje ir ledo ritulio bendruomenėje.
H. Hietanenas pabrėžė, kad suomių tikslas – suformuoti vieningą boikoto poziciją, nors neatskleidė, ar su kitomis šalimis jau pasiekti oficialūs susitarimai.
„Šiuo metu telkiame kuo daugiau šalių, kad suformuotume bendrą frontą ir praneštume IIHF, jog šioje situacijoje nė vienas iš mūsų nežais prieš Rusiją“, – teigė H. Hietanenas.
Pasipriešinimas sustiprėjo IIHF Vykdomajai tarybai pradėjus dviejų dienų posėdžius, skirtus šiam klausimui spręsti. Šių posėdžių fone Suomijos miestas Turku pareiškė pasitrauksiantis iš čempionato rengėjų gretų ir atsisakysiantis priimti 2028 metų pasaulio jaunimo pirmenybes, jei jose bus leista varžytis Rusijai.
Griežtą poziciją užėmė ir ilgamečiai IIHF rėmėjai. Švedijos bendrovė „AJ Produkter“ pranešė nutraukianti 37 metus trukusį vyrų pasaulio čempionato rėmimą, o Čekijos lažybų bendrovė „TipSport“ pareiškė nereklamuosianti ir nepriimsianti statymų už jokias rungtynes, kuriose pasirodytų Rusija arba Baltarusija.
Prie pasipriešinimo bangos prisijungė ir ledo ritulio Šlovės muziejaus narys Nicklas Lidstromas. Paprastai aštriais viešais pasisakymais negarsėjantis švedas portalui „HockeyNews.se“ pateikė griežtą vertinimą.
„Pirmoji mintis – privalome tai boikotuoti“, – pabrėžė N. Lidstromas.
Jei Suomijos inicijuota koalicija įgaus pagreitį, boikotas gali tapti realybe. Pasak H. Hietaneno, šią savaitę numatyta daugiau derybų, kurių mandatas išlieka aiškus – nežaisti prieš Rusiją tol, kol tęsiasi agresyvus karas prieš Ukrainą.
Pirmasis turnyras, kuriame teoriškai galėtų sugrįžti Rusijos sportininkai, yra pasaulio jaunimo čempionatas Edmontone ir Red Dire (Kanada), numatytas gruodžio 26 – sausio 5 d. Visgi Kanados vyriausybė išreiškė griežtą pasipriešinimą tokiam scenarijui.
„Kanada laikosi tos pačios pozicijos kaip ir nuo 2022 metų – Rusija neturėtų būti atstovaujama tarptautinėse sporto varžybose, kol tęsiasi jos neteisėta ir nepateisinama pilno masto invazija į Ukrainą, – pareiškė Kanados sporto valstybės sekretorius Adamas van Koeverdenas. – Kanada išlaikys apribojimus Rusijos sportininkų dalyvavimui renginiuose, kurie vyksta Kanadoje ir gauna vyriausybės finansavimą, taip pat nagrinės tolesnes galimybes užtikrinti, kad Rusijos valdžia būtų patraukta atsakomybėn.“
IIHF suspendavo Rusijos ledo ritulio federaciją (RIHF) iškart po Rusijos įsiveržimo į Ukrainą 2022 metų vasarį. Federacija šį sprendimą peržiūrėdavo kasmet ir gegužės mėnesį pratęsė draudimą visiems 2026–2027 metų sezono renginiams, remdamasi saugumo užtikrinimo motyvais.
Tačiau tris teisėjus sutelkusi CAS kolegija vienbalsiai patenkino RIHF apeliaciją prieš šį sprendimą, pareiškusi, kad susirūpinimas saugumu nebuvo pagrįstas pakankamais įrodymais.
„Kolegija pažymėjo, kad IIHF Drausmės komitetas jau anksčiau konstatavo, jog įrodymų nepakanka teisiniams reikalavimams dėl nedalyvavimo pagrįsti. Kolegija vienbalsiai priėjo prie išvados, kad, atsižvelgiant į galiojančias IIHF taisykles, tik pagrįstas susirūpinimas saugumu galėtų nusverti tam tikros tautybės sportininkų teisę dalyvauti varžybose. Atsižvelgiant į tai, apeliacija buvo patenkinta“, – teigiama CAS pranešime spaudai.
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