Rusai gali atimti Ukrainos vietą pasaulio čempionate – sprendimas sukėlė audrą

„Mes tikrai nesitikėjome, kad viskas pasisuks būtent taip. Vis dėlto sporto taisyklės veikia būtent taip, todėl turime jų laikytis. Šią dieną dėl tokio sprendimo jaučiamės labai prastai“, – „Aftonbladet“ kalbėjo Švedijos federacijos vadovas.
A. Larssonas priminė, kad Švedija ir kitos Europos valstybės nuosekliai laikėsi pozicijos, jog dabartinėmis aplinkybėmis Rusija neturėtų dalyvauti tarptautiniuose turnyruose. Tokį požiūrį švedai aptarė ir su Suomijos, Šveicarijos, Čekijos bei kitų šalių federacijomis.
Tarptautinės ledo ritulio federacijos (IIHF) valdyboje taip pat kasmet buvo priimami sprendimai neleisti Rusijai ir Baltarusijai dalyvauti varžybose, tačiau Rusija šį sprendimą apskundė CAS, o šis nusprendė, kad rusai turi būti sugrąžinti į tarptautinį ledo ritulį kuo greičiau.
Pasak A. Larssono, dabar IIHF laukia nemažai praktinių klausimų. Pasaulio jaunimo čempionatas jau prasidės gruodžio pabaigoje, todėl organizatoriams teks skubiai spręsti, kaip įtraukti Rusijos rinktinę į turnyrų sistemą.
⚡️ Ukraine could be excluded from the 2027 Ice Hockey World Championship to make room for Russia Back in 2022, the IIHF decided that upon its return, Russia would take the place of the team promoted to the top division after finishing second in Division I. Ukraine became that team for the first time in 20 years. Now Ukraine risks losing its spot to Russia, according to Anders Larsson, a member of the International Ice Hockey Federation Council. A final decision on exactly how Russia's return will be organised has not yet been made.REKLAMAREKLAMA— NEXTA (@nexta_tv) October 31, 2026
Anksčiau buvo sutarta, kad Rusijai sugrįžus ji užimtų tą pačią vietą varžybų hierarchijoje, kurioje buvo prieš nušalinimą. Tai gali turėti tiesioginių pasekmių kitoms rinktinėms. Pavyzdžiui, pasaulio čempionato elitiniame divizione vietą iškovojusi Ukraina gali būti priversta ją užleisti Rusijai. A. Larssonas patvirtino, kad pagal anksčiau priimtą sprendimą rusai turėtų grįžti į savo buvusį divizioną, tačiau galutiniai praktiniai sprendimai dar bus priimami.
„Ukraina buvo paskutinė rinktinė, iškopusi į aukščiausią divizioną. Nenorime iš anksto kalbėti apie sprendimus, kuriuos turėsime priimti kitą savaitę, tačiau akivaizdu, kad tokius klausimus reikės spręsti artimiausiu metu“, – teigė jis.
Nepaisant nusivylimo, Švedijos federacija nesvarsto galimybės boikotuoti turnyrų. A. Larssono teigimu, Švedijos sporto organizacijos laikosi bendros pozicijos – jos turi aiškiai reikšti savo nepritarimą, balsuoti prieš tokius sprendimus ir daryti įtaką, tačiau kartu gerbti teisėtai priimtus sprendimus.
„Boikotas nėra kelias į priekį. Manome, kad pasaulio čempionatuose ir kituose tarptautiniuose renginiuose turi dalyvauti mūsų sportininkai. Mūsų nuomone, ten neturėtų būti šitos valstybės žaidėjų, tačiau boikotuoti varžybas nėra tinkamas sprendimas“, – aiškino A. Larssonas.
Rusijos ledo ritulio rinktinės tarptautiniuose turnyruose nedalyvavo nuo 2022 metų vasario, kai prasidėjo plataus masto invazija į Ukrainą.
Pasaulio jaunimo čempionatas Kanados miestuose vyks gruodžio 26 – sausio 5 dienomis. Tuo metu pasaulio vyrų čempionatas Vokietijoje bus surengtas gegužės 14–30 dienomis.
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