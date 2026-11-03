Pasaulio čempionatas atsidūrė pavojuje: jau penkios valstybės oficialiai pareiškė nežaisiančios su rusais, prie boikoto jungiasi ir dideli rėmėjai

Nors Tarptautinė ledo ritulio federacija (IIHF) anksčiau buvo nusprendusi pratęsti Rusijos izoliaciją šiame sezone motyvuodama saugumo sumetimais, CAS po Rusijos apeliacijos nusprendė, kad tokie nuogąstavimai nebuvo pakankamai įrodyti. CAS sprendimas oficialiai įsigalios metų sandūroje, o pirmasis turnyras, kuriam tai turės tiesioginę įtaką, bus Kanadoje gruodžio 26 – sausio 5 d. vyksiantis pasaulio jaunimo (iki 20 metų) čempionatas.
Reaguodamos į šią situaciją, Skandinavijos šalys ir Baltijos valstybė pradėjo telkti vieningą aljansą. Suomija, Norvegija, Švedija, Danija ir Latvija jau oficialiai paskelbė, kad jų nacionalinės komandos nestos į aikštę prieš Rusijos atstovus. Norvegijos ledo ritulio asociacija apie šį sprendimą IIHF tarybą informavo dar lapkričio 2-ąją, pabrėždama atsakomybę už savo žaidėjų saugumą.
„Mūsų pozicija išlieka nepajudinama: kol tęsiasi karas Ukrainoje, Rusija turi būti pašalinta iš visų tarptautinių čempionatų. Šiuo metu buriame kuo daugiau šalių į bendrą frontą, kad pasiųstume IIHF signalą, jog jokiomis aplinkybėmis nežaisime prieš Rusiją. Atsižvelgiant į esamą situaciją ir turimą informaciją, Norvegija nežais prieš Rusijos rinktinę 2027-ųjų gegužę Vokietijoje vyksiančiame pasaulio čempionate. Kitos mūsų rungtynės bus žaidžiamos pagal tvarkaraštį“, – teigiama Norvegijos ledo ritulio asociacijos pranešime.
Norvegai, kurie yra stabilūs elito diviziono dalyviai ir praėjusiame pasaulio čempionate iškovojo bronzos medalius, akcentavo, kad rungtynės prieš Rusiją keltų tiesioginę grėsmę jų sportininkams ir visam personalui. Prie šios pozicijos prisijungė ir Švedija, nors jos atstovai patikslino, kad tai nėra viso turnyro boikotas, o tik atsisakymas žaisti konkrečius susitikimus.
„Mūsų linija yra griežta ir kartu su keliomis kitomis šalimis sutarėme apie sprendimą pranešti bendrai. Mums nebuvo svarbu būti pirmiems“, – sakė Švedijos ledo ritulio federacijos pirmininkas Andersas Larssonas.
Didžiausią spaudimą dabar jaučia IIHF ir būsimo 2027 metų čempionato šeimininkė Vokietija. Suomijos federacijos prezidentas Heikki Hietanenas atvirai perspėjo apie galimą paties turnyro žlugimą.
„Šiuo metu telkiame kuo daugiau šalių į vieningą frontą, kad pasiųstume žinią IIHF – nė vienas iš mūsų tokiomis aplinkybėmis prieš Rusiją nežais. Jei pakankamai šalių boikotuos rungtynes su Rusija, surengti čempionatą taps tiesiog neįmanoma“, – teigė H. Hietanenas.
Vokietijos vyriausybė jau pradėjo diskusijas su šalies ledo ritulio federacija dėl galimybės išvis atsisakyti teisės rengti 2027 metų vyrų pasaulio čempionatą. Vyriausybės atstovas patvirtino, kad bus operatyviai vertinamos CAS sprendimo pasekmės, įskaitant drastiškai išaugsiančias saugumo išlaidas ir kylančias grėsmes.
Be sporto organizacijų, griežtą atsaką pateikė ir ilgamečiai IIHF rėmėjai. Švedijos bendrovė „AJ Produkter“, remianti federaciją nuo 1989 metų, bei Čekijos lažybų bendrovė „Tipsport“ paskelbė apie turnyro boikotą, jei jame dalyvaus Rusija. Jų logotipai turėtų dingti ne tik nuo arenų bortų, bet ir nuo teisėjų aprangų.
„Labai gaila, kad tenka priimti tokį sprendimą, tačiau esame tvirtai įsitikinę, jog jis teisingas. Mes palaikome sportą ir jo vertybes, todėl Rusijos dalyvavimas po įsiveržimo į Ukrainą mums atrodo nepriimtinas. Viskas, ką galime padaryti – tiesiog pašalinti savo prekės ženklo reklamą. Tai svarbus žingsnis“, – sakė „AJ Produkter“ vykdomasis direktorius Enokas Johanssonas.
Dar griežtesnę poziciją išsakė „Tipsport“ atstovai, pavadinę CAS sprendimą skandalingu, nesuprantamu ir moraliai nepateisinamu.
„Mūsų pozicija aiški nuo pat agresijos pradžios: esame didžiausi korporatyviniai Ukrainos rėmėjai. Nesiūlome statymų nei KHL, nei jokiose kitose Rusijos ar Baltarusijos lygose ir neketiname siūlyti statymų už Rusijos rinktinę. Negalime įsivaizduoti, kad mūsų reklama pasirodytų Rusijos rungtynėse – nei ant ledo, nei televizijos transliacijose. Rusija žudo Ukrainoje ir vykdo hibridinį karą prieš visą demokratinį pasaulį, o teismas leidžia jos ledo ritulininkams varžytis čempionate, kol Ukrainos sportininkai miršta gindami tėvynę. Putino režimas ledo ritulį mato kaip valstybės vitriną, gaunančią visišką Kremliaus palaikymą“, – rašoma Čekijos bendrovės pranešime žiniasklaidai.
Šiuo metu IIHF taryba svarsto tolesnius veiksmus po CAS sprendimo, tačiau didžiųjų ledo ritulio valstybių ir rėmėjų spaudimas gali priversti federaciją ieškoti naujų teisinių būdų išlaikyti Rusijos izoliaciją, kad būtų išgelbėtas 2027 metų pasaulio čempionatas.
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