Tauragės ekipa gynėjų grandį sustiprino amerikiečiu

Šiemet gynėjas rungtyniavo Meksikos pirmenybėse, kur vilkėjo Sakatekaso „Mineros“ ekipos marškinėlius. Reguliariajame sezone per 22 rungtynes gynėjas vidutiniškai pelnė po 13,6 taško, atliko po 3,5 rezultatyvaus perdavimo ir tritaškius metė 42,6 proc. taiklumu.
Amerikietis yra sukaupęs patirties ir Europoje. Per karjerą jis atstovavo klubus Slovėnijoje, Slovakijoje ir Ispanijoje. Ypač rezultatyviai jis rungtyniavo 2024–2025 m. sezone Prievidzos „Prievidza“ klube, kur FIBA Europos taurėje per 8 susitikimus vidutiniškai rinko po 18,9 taško, atkovojo 4,4 kamuolio, atliko 2,9 rezultatyvaus perdavimo ir perėmė po 2 kamuolius.
Prieš profesionalo karjerą D.Smithas rungtyniavo Nacionalinėje koledžų atletų asociacijoje (NCAA), o paskutinį sezoną Luizianos valstijos „Monroe“ universitete demonstravo įspūdingą statistiką – vidutiniškai rinko po 21 tašką, atkovojo 4,5 kamuolio, atliko 3,9 rezultatyvaus perdavimo ir perėmė po 2,2 kamuolio per rungtynes.
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