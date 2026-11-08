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TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > LKL

Tauragės ekipa gynėjų grandį sustiprino amerikiečiu

2026-11-08 18:02 / šaltinis: krepsinis.net
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2026-11-08 18:02
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Pastaruoju metu „Tauragės“ sudėtį retinant traumoms, stiprinama gynėjų grandis – prie komandos jungiasi 31-erių metų 185 cm ūgio amerikietis Daishonas Smithas. Su žaidėju sudaryta sutartis iki sezono pabaigos.

D.Smithas papildė Tauragės ekipą (FIBA nuotr.)

Pastaruoju metu „Tauragės“ sudėtį retinant traumoms, stiprinama gynėjų grandis – prie komandos jungiasi 31-erių metų 185 cm ūgio amerikietis Daishonas Smithas. Su žaidėju sudaryta sutartis iki sezono pabaigos.

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Šiemet gynėjas rungtyniavo Meksikos pirmenybėse, kur vilkėjo Sakatekaso „Mineros“ ekipos marškinėlius. Reguliariajame sezone per 22 rungtynes gynėjas vidutiniškai pelnė po 13,6 taško, atliko po 3,5 rezultatyvaus perdavimo ir tritaškius metė 42,6 proc. taiklumu.

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Amerikietis yra sukaupęs patirties ir Europoje. Per karjerą jis atstovavo klubus Slovėnijoje, Slovakijoje ir Ispanijoje. Ypač rezultatyviai jis rungtyniavo 2024–2025 m. sezone Prievidzos „Prievidza“ klube, kur FIBA Europos taurėje per 8 susitikimus vidutiniškai rinko po 18,9 taško, atkovojo 4,4 kamuolio, atliko 2,9 rezultatyvaus perdavimo ir perėmė po 2 kamuolius.

Prieš profesionalo karjerą D.Smithas rungtyniavo Nacionalinėje koledžų atletų asociacijoje (NCAA), o paskutinį sezoną Luizianos valstijos „Monroe“ universitete demonstravo įspūdingą statistiką – vidutiniškai rinko po 21 tašką, atkovojo 4,5 kamuolio, atliko 3,9 rezultatyvaus perdavimo ir perėmė po 2,2 kamuolio per rungtynes.

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