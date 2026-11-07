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TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > LKL

Petrauskas prakalbo apie įtampą „Neptūne“: tai pasėja nepasitikėjimą

2026-11-07 23:27 / šaltinis: krepsinis.net
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2026-11-07 23:27
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„Tauragė“ kibo į atlapus Klaipėdos „Neptūnui“, bet po dramatiškos kovos liko be pergalės 80:82.

G.Petrauskas akcentavo įtampą (Euroleague.net)

„Tauragė“ kibo į atlapus Klaipėdos „Neptūnui“, bet po dramatiškos kovos liko be pergalės 80:82.

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Tomas Rinkevičius po mačo pripažino tiek jėgų stoką, tiek ir kitus faktorius, užsimindamas apie arbitrų traktavimą.

„Pritrūko jėgų. Viduje jausmas, kad nors nežaidėme gerai dėl suprantamų priežasčių, trūko jėgų, rotacijos, bet vis tiek nusipelnėme pergalės.

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„Neptūnas“ turi aukšto lygio žaidėjus, gali būti agresyvus, bet vienas ar kitas momentas įvertintas palankiau mums galėjo baigtis mūsų pergale. Nesakau, turėjome gerų progų gale, bet buvo momentų, kur rungtynės galėjo išsispręsti mums palankia baigtimi. Matyt, reikia užsitarnauti pagarbą“, – kalbėjo tauragiškių treneris.

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Tuo tarpu Gediminas Petrauskas pripažino, kad jo auklėtiniai nėra geriausiame etape, tačiau labiausiai jiems stinga pasitikėjimo savimi.

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„Nesakyčiau, kad jis juodas – prastesnis. Yra tų rungtynių, kurios nesusiklostė, jautėme įtampą, susikaustymą, nesame ta komanda, kuri tiek nepataikytų iš po krepšio, tritaškių. Nebuvome psichologiškai rungtynėse. Kodėl? Yra ir spaudimo, ir nusivylimo savo žaidimu, visi žaidėjai žmonės, jie išgyvena dėl ankstesnių pasirodymų, tai pasėja nepasitikėjimą savo jėgomis“, – sakė jis.

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