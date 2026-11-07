Lietuvos čiuožėjai „Iceskatera Open“ varžybose Torunėje pelnė aukso ir sidabro medalius

Moterų varžybų sidabrą iškovojo Evelina Stavickytė. Ji abiejose programose užėmė antrąsias vietas ir surinko 151,48 balo, pagerindama karjeros rekordą. Lietuvę aplenkė tik dominavusi Lenkijos atstovė Jekaterina Kurakova (184,94), o trečia buvo čekė Katerina Hanušova (137,87).
Agnė Ivanovaitė liko paskutinė – 9-a (94,20). Ji trumpąją programą baigė 8-a, bet laisvojoje programoje užėmė 9-ą vietą.
Pradedančiųjų jaunučių grupėje šokių ant ledo varžybų auksą laimėjo Sofija Kateščenko ir Artemijus Pumputis. Lietuvos duetas surinko 34,09 balo ir aplenkė porą iš Vengrijos (28,95).
Pažengusių jaunučių merginų varžybose Sofija Lichovidova buvo 7-a (78,49), o Auksė Mažeikytė – 24-a (57,46) tarp 27 dalyvių. Amelija Soldatova nestartavo.
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