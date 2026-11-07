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TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Lietuvos čiuožėjai „Iceskatera Open“ varžybose Torunėje pelnė aukso ir sidabro medalius

2026-11-07 23:29 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-11-07 23:29
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Torunėje (Lenkija) šeštadienį baigėsi „Iceskatera Open 2026“ dailiojo čiuožimo varžybos.

Evelina Stavickytė | Stop kadras

Torunėje (Lenkija) šeštadienį baigėsi „Iceskatera Open 2026“ dailiojo čiuožimo varžybos.

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Moterų varžybų sidabrą iškovojo Evelina Stavickytė. Ji abiejose programose užėmė antrąsias vietas ir surinko 151,48 balo, pagerindama karjeros rekordą. Lietuvę aplenkė tik dominavusi Lenkijos atstovė Jekaterina Kurakova (184,94), o trečia buvo čekė Katerina Hanušova (137,87).

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Agnė Ivanovaitė liko paskutinė – 9-a (94,20). Ji trumpąją programą baigė 8-a, bet laisvojoje programoje užėmė 9-ą vietą.

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Pradedančiųjų jaunučių grupėje šokių ant ledo varžybų auksą laimėjo Sofija Kateščenko ir Artemijus Pumputis. Lietuvos duetas surinko 34,09 balo ir aplenkė porą iš Vengrijos (28,95).

Pažengusių jaunučių merginų varžybose Sofija Lichovidova buvo 7-a (78,49), o Auksė Mažeikytė – 24-a (57,46) tarp 27 dalyvių. Amelija Soldatova nestartavo.

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