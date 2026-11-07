Po pralaimėjimo Panevėžyje – Pacevičiaus komentaras: nulis priekaištų žaidėjams

Jis bedė pirštu į netektis – „Rytas“ ilgam yra netekęs Martyno Paliukėno, Igno Urbono, ribotas minutes žaidė Matas Jogėla.
„Sveikinimai „Lietkabeliui“ su pelnyta pergale. Iš kitos pusės, nulis priekaištų žaidėjams, likome rungtynėse su daug iššūkių, kurių turėjome per šią savaitę ir rungtynių metu. Kovėmės iki galo, nemėgstu šios frazės, nes arba tu laimi, arba pralaimi, bet tokia situacija, kad svarbiausia, jog nepasidavėme, turėjome gale laisvesnius metimus ir viskas galėjo krypti į kitą pusę“, – sakė „Ryto“ treneris.
Jis nedetalizavo apie turimas ir mačo metu ištikusias problemas ir žaidėjų sveikatos bėdas.
„Matėte pagal rotacijas, kas žaidė mažiau“, – sakė jis.
Mažiau nei 20 minučių šiame mače žaidė Gytis Masiulis (13), M.Jogėla (13), Cassiusas Winstonas (17), susižeidęs mačo metu.
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