LKL: „Juventus“ – „Žalgiris“ (GYVAI)

Kauno „Žalgiris“ (9/0) pergalių seriją sieks pratęsti išvykos rungtynėse prieš Utenos „Juventus“ (3/5).
Žalgiriečiai jau užsitikrino, kad pirmąjį ratą baigs pirmoje vietoje ir Karaliaus Mindaugo taurės (KMT) varžovus gaus iš antrosios lentelės pusės. Tuo tarpu uteniškiams rungtynių rezultatas yra svarbesnis – po tris pergales turi 6–9 vietas užimantys lygos klubai.
Kauno ekipa rungtynėms neregistravo traumą besigydančio Nigelo Williamso-Gosso, poilsio suteikė Jonui Valančiūnui, Ąžuolui Tubeliui ir Carsenui Edwardsui.
Rungtynių eiga:
„Žalgiris“ rungtynes pradėjo dešimčia „sausų“ taškų, šeimininkų sąskaitą tik sužaidus keturias minutes atidarė Džiugas Slavinskas (10:2). „Juventus“ puolimą dviem tritaškiais išjudino Laurynas Beliauskas, netrukus prisijungė ir Chase'as Hunteris, Kenny Pohto greitą ataką užbaigė dėjimu – 13:19. Vėliau komandos keitėsi chaotiškomis atakomis, ketvirtį taškais iš po krepšio uždarė Šarūnas Beniušis – 17:21.
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