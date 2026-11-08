„Liverpool“ užtikrintai nugalėjo „Crystal Palace“, „Chelsea“ svečiuose nusileido „Sunderland“

Alexisis Mac Allisteris standartinės situacijos metu smūgiu galva pasiuntė kamuolį į vartus ir išvedė „Liverpool“ į priekį 1:0.
Florianas Wirtzas antrojo kėlinio pradžioje tiksliai uždarė komandos draugo perdavimą ir padvigubino pranašumą 2:0.
Alexanderis Isakas puikiu smūgiu nuginklavo vartininką ir šio susitikimo rezultatas tapo triuškinamas 3:0.
Eddie Nketiah per pridėtą rungtynių laiką realizavo vienuolikos metrų baudinį ir sušvelnino rezultatą 1:3.
Highlights via DasFootball
Tuo tarpu kitame susitikime Londono „Chelsea“ svečiuose 0:1 nusileido „Sunderland“ futbolininkams.
Enzo Le Fee sužaidus daugiau nei pusvalandį sėkmingai realizavo teisėjo skirtą vienuolikos metrų baudinį ir išvedė„Sunderland“ į priekį 1:0. Kaip vėliau paaiškėjo, tai buvo vienintelis ir pergalingas šio susitikimo įvartis.
„Chelsea“ šiame susitikime iš viso atliko 10 smūgių, tuo tarpu „Sunderland“ futbolininkai – 9.
Highlights via DasFootball
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