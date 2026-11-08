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TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Anglija „Premier“ lygą

„Liverpool“ užtikrintai nugalėjo „Crystal Palace“, „Chelsea“ svečiuose nusileido „Sunderland“

2026-11-08 18:03 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-11-08 18:03
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„Liverpool“ klubas Anglijos „Premier“ lygos išvykos rungtynėse 3:1 sutriuškino „Crystal Palace“ futbolininkus.

Rungtynių akimirka | EPA / DAVID CLIFF nuotr.

„Liverpool“ klubas Anglijos „Premier“ lygos išvykos rungtynėse 3:1 sutriuškino „Crystal Palace“ futbolininkus.

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Alexisis Mac Allisteris standartinės situacijos metu smūgiu galva pasiuntė kamuolį į vartus ir išvedė „Liverpool“ į priekį 1:0.

Florianas Wirtzas antrojo kėlinio pradžioje tiksliai uždarė komandos draugo perdavimą ir padvigubino pranašumą 2:0.

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Alexanderis Isakas puikiu smūgiu nuginklavo vartininką ir šio susitikimo rezultatas tapo triuškinamas 3:0.

Eddie Nketiah per pridėtą rungtynių laiką realizavo vienuolikos metrų baudinį ir sušvelnino rezultatą 1:3.

Highlights via DasFootball

Tuo tarpu kitame susitikime Londono „Chelsea“ svečiuose 0:1 nusileido „Sunderland“ futbolininkams.

Enzo Le Fee sužaidus daugiau nei pusvalandį sėkmingai realizavo teisėjo skirtą vienuolikos metrų baudinį ir išvedė„Sunderland“ į priekį 1:0. Kaip vėliau paaiškėjo, tai buvo vienintelis ir pergalingas šio susitikimo įvartis.

„Chelsea“ šiame susitikime iš viso atliko 10 smūgių, tuo tarpu „Sunderland“ futbolininkai – 9.

Highlights via DasFootball

 

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