Po daugiau nei mėnesio pertraukos – pagaliau pergalė: Butvilas triumfavo Prancūzijoje

Mačo pradžioje lietuvis nerealizavo „break pointo“, o vėliau iki pat pratęsimo abu žaidėjai užtikrintai padavinėjo kamuoliuką. E. Butvilas pratęsime pirmasis pelnė tašką po varžovo padavimo, bet netrukus serbas surengė spurtą 4:0 ir perėmė iniciatyvą (2:5). Lietuvis išlipo iš duobės (5:5), atlaikė „set pointą“ (5:6) ir spurtu 3:0 užbaigė setą.
Jau pirmajame antrojo seto geime E. Butvilas laimėjo varžovo padavimų seriją ir taip susikrovė pergalingą pranašumą. D. Obradovičius per visą mačą neturėjo nė vieno „break pointo“.
Šie tenisininkai vienas prieš kitą anksčiau nebuvo žaidę.
D. Obradovičius ATP vienetų reitinge aukščiausiai buvo pakilęs prieš porą mėnesių, kai rikiavosi 448-as. Jis per karjerą yra laimėjęs 3 profesionalų vienetų turnyrus: visus ITF ture ant grunto. Tuo tarpu Orleane naudojama kieta danga.
Liepos pradžioje serbas laimėjo ITF turnyrą gimtinėje. Rugsėjį D. Obradovičius neblogai pasirodė ir ATP „Challenger“ turnyre Bulgarijoje, kur nukeliavo iki pusfinalio. Vėliau trijuose ITF turnyruose serbas krito aštuntfinalyje, o dar viename ATP „Challenger“ turnyre Bulgarijoje neįveikė kvalifikacijos.
E. Butvilui pergalė atnešė 3 ATP vienetų reitingo taškus ir 1035 eurus, o lemiamoje kovoje dėl vietos pagrindiniame etape jo lauks prancūzas Cosme Rollandas de Ravelis (ATP-580).
ATP „Challenger“ serijos vyrų teniso turnyro Orleane prizų fondą sudaro 203,9 tūkst. eurų.
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