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TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > ATP Challenger Tour

Po daugiau nei mėnesio pertraukos – pagaliau pergalė: Butvilas triumfavo Prancūzijoje

2026-11-08 18:10 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-11-08 18:10
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Orleane (Prancūzija) prasidėjo ATP „Challenger“ serijos „Co'met Orleans Open“ vyrų teniso turnyro kvalifikacija. Sekmadienį pirmajame rate 22-ejų Edas Butvilas (ATP-209) per 76 minutes 7:6 (8:6), 6:4 nugalėjo 25-erių serbą Dušaną Obradovičių (ATP-497). Lietuviui tai buvo pirma pergalė nuo spalio 1 d. Jis nutraukė 5 nesėkmių seriją.

Vilius Gaubas prieš Edą Butvilą | Patricijos Adamovič / BNS nuotr.

Orleane (Prancūzija) prasidėjo ATP „Challenger“ serijos „Co'met Orleans Open“ vyrų teniso turnyro kvalifikacija. Sekmadienį pirmajame rate 22-ejų Edas Butvilas (ATP-209) per 76 minutes 7:6 (8:6), 6:4 nugalėjo 25-erių serbą Dušaną Obradovičių (ATP-497). Lietuviui tai buvo pirma pergalė nuo spalio 1 d. Jis nutraukė 5 nesėkmių seriją.

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Mačo pradžioje lietuvis nerealizavo „break pointo“, o vėliau iki pat pratęsimo abu žaidėjai užtikrintai padavinėjo kamuoliuką. E. Butvilas pratęsime pirmasis pelnė tašką po varžovo padavimo, bet netrukus serbas surengė spurtą 4:0 ir perėmė iniciatyvą (2:5). Lietuvis išlipo iš duobės (5:5), atlaikė „set pointą“ (5:6) ir spurtu 3:0 užbaigė setą.

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Jau pirmajame antrojo seto geime E. Butvilas laimėjo varžovo padavimų seriją ir taip susikrovė pergalingą pranašumą. D. Obradovičius per visą mačą neturėjo nė vieno „break pointo“.

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Šie tenisininkai vienas prieš kitą anksčiau nebuvo žaidę.

D. Obradovičius ATP vienetų reitinge aukščiausiai buvo pakilęs prieš porą mėnesių, kai rikiavosi 448-as. Jis per karjerą yra laimėjęs 3 profesionalų vienetų turnyrus: visus ITF ture ant grunto. Tuo tarpu Orleane naudojama kieta danga.

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Liepos pradžioje serbas laimėjo ITF turnyrą gimtinėje. Rugsėjį D. Obradovičius neblogai pasirodė ir ATP „Challenger“ turnyre Bulgarijoje, kur nukeliavo iki pusfinalio. Vėliau trijuose ITF turnyruose serbas krito aštuntfinalyje, o dar viename ATP „Challenger“ turnyre Bulgarijoje neįveikė kvalifikacijos.

E. Butvilui pergalė atnešė 3 ATP vienetų reitingo taškus ir 1035 eurus, o lemiamoje kovoje dėl vietos pagrindiniame etape jo lauks prancūzas Cosme Rollandas de Ravelis (ATP-580).

ATP „Challenger“ serijos vyrų teniso turnyro Orleane prizų fondą sudaro 203,9 tūkst. eurų.

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