Per tašką nuo pergalės buvęs Butvilas krito Bratislavoje

Pirmojo seto viduryje E. Butvilas laimėjo varžovo padavimų seriją (3:2), bet jau kitame geime L. Djere atsakė tuo pačiu (3:3). Dar kartą lietuvis atitrūko po devintojo geimo (5:4), o serbas šį sykį išsigelbėti jau nepajėgė.
Edas Butvilas, wow 👏 👏 👏 A simply outstanding passing shot from the Lithuanian #ATPChallenger | 🇸🇰 Bratislava https://t.co/q8rCWHUClXREKLAMA— ATP Challenger (@ATPChallenger) November 3, 2026
Užsivedęs E. Butvilas gerą atkarpą pratęsė ir antrojo seto pradžioje, kai jau pirmajame geime realizavo „break pointą“.Antrajame geime lietuvis atsitiesė atsilikdamas 0:40, iš viso neutralizavo 6 „break pointus“, bet galiausiai vis tiek pralaimėjo savo padavimų seriją (1:1). Šeštajame geime E. Butvilas neutralizavo 3 „break pointus“, o dešimtajame – 3 „set pointus“. Netrukus lietuvis laimėjo varžovo padavimų seriją (6:5), bet savo padavimais nepajėgė įtvirtinti pergalės ir turėjo žaisti pratęsimą. Jis klostėsi itin permainingai. E. Butvilas pralaimėjo pirmus 5 taškus (0:5), bet stebuklingai atsitiesė ir persvėrė rezultatą (6:5). Deja, „match pointo“ lietuvis nerealizavo, o 4-ą „set pointą“ susikūręs serbas nebeklydo.
E. Butvilas trečiojo seto pradžioje pralaimėjo savo padavimų seriją, nors pirmavo 40:0. Deficitą lietuvis panaikino ketvirtajame geime, kai laimėjo varžovo padavimų seriją. L. Djere iš karto norėjo susigrąžinti iniciatyvą, bet penktajame geime nerealizavo dviejų „break pointų“. Dar du „break pointus“ serbas iššvaistė devintajame geime. Vienuoliktajame geime L. Djere vėl nerealizavo dviejų progų tašku laimėti lietuvio padavimų seriją. Teko žaisti dar vieną pratęsimą, kuris prasidėjo labai panašiai kaip ir antrajame sete – lietuvis atsiliko 1:5. Po pertraukėlės serbas susikūrė 5 „match pointus“ (1:6). Vieną „match pointą“ lietuvis dar atlaikė, bet vėliau po nesėkmingo smūgio tarp kojų pralaimėjo lemtingą tašką.
L. Djere mačą baigė realizavęs vos 4 iš 23 „break pointų“ (E. Butvilas – 5 iš 6). Lietuvis po antrųjų savo padavimų pelnė 48 proc. galimų taškų, o serbas – 59 proc.
Šie tenisininkai vienas prieš kitą anksčiau nebuvo žaidę.
Serbas 2013 m. buvo 3-ioji pasaulio jaunių raketė. Jis dar 2012 m. laimėjo prestižinį „Orange Bowl“ jaunių turnyrą
L. Djere 2019 m. ATP vienetų reitinge buvo pakilęs iki 27-os vietos. Tais metais jis pasiekė skambiausią karjeros pergalę, kai laimėjo ATP 500 serijos vienetų turnyrą Brazilijoje. 2020 m. L. Djere laimėjo ATP 250 serijos turnyrą Italijoje. 2021 m., 2022 m. ir 2023 m. jis dar žaidė po vieną ATP 250 turnyrų finalą, bet juos pralaimėjo. Per karjerą serbas yra nugalėjęs tokius iki pirmojo ATP reitingo dešimtuko pakilusius žaidėjus kaip Casperas Ruudas, Dominicas Thiemas, Juanas Martinas Del Potro, Felixas Auger-Aliassime, Davidas Goffinas, Fernando Verdasco, Richardas Gasquet, Diego Schwartzmanas, Fabio Fognini, Jannikas Sinneris ir Ernestas Gulbis.
2025 m. L. Djere laimėjo ATP 250 turnyrą Čilėje, tačiau vėliau jo rezultatai suprastėjo. Kritęs reitinge žemyn serbas vis dažniau pasukdavo į ATP „Challenger“ turą. Serbas šiemet jau laimėjo du ATP „Challenger“ turnyrus Portugalijoje ir Ispanijoje. Pastarąjį titulą jis iškovojo visai neseniai – spalio 11 d. Po to triumfo L. Djere dar sužaidė du ATP „Challenger“ turnyrus, bet ten laimėjo vos 1 mačą iš 3.
E. Butvilas už žaidimą turnyre gavo 1605 eurus.
ATP „Challenger“ serijos vyrų teniso turnyro Bratislavoje prizų fondą sudaro 160,68 tūkst. eurų.
Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.