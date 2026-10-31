Butvilui teko patyręs varžovas – burtai suvedė su buvusia ATP turo žvaigžde

Šie tenisininkai vienas prieš kitą anksčiau nebuvo žaidę.
Serbas 2013 m. buvo 3-ioji pasaulio jaunių raketė. Jis dar 2012 m. laimėjo prestižinį „Orange Bowl“ jaunių turnyrą
L. Djere 2019 m. ATP vienetų reitinge buvo pakilęs iki 27-os vietos. Tais metais jis pasiekė skambiausią karjeros pergalę, kai laimėjo ATP 500 serijos vienetų turnyrą Brazilijoje. 2020 m. L. Djere laimėjo ATP 250 serijos turnyrą Italijoje. 2021 m., 2022 m. ir 2023 m. jis dar žaidė po vieną ATP 250 turnyrų finalą, bet juos pralaimėjo. Per karjerą serbas yra nugalėjęs tokius iki pirmojo ATP reitingo dešimtuko pakilusius žaidėjus kaip Casperas Ruudas, Dominicas Thiemas, Juanas Martinas Del Potro, Felixas Auger-Aliassime, Davidas Goffinas, Fernando Verdasco, Richardas Gasquet, Diego Schwartzmanas, Fabio Fognini, Jannikas Sinneris ir Ernestas Gulbis.
2025 m. L. Djere laimėjo ATP 250 turnyrą Čilėje, tačiau vėliau jo rezultatai suprastėjo. Kritęs reitinge žemyn serbas vis dažniau pasukdavo į ATP „Challenger“ turą. Serbas šiemet jau laimėjo du ATP „Challenger“ turnyrus Portugalijoje ir Ispanijoje. Pastarąjį titulą jis iškovojo visai neseniai – spalio 11 d. Po to triumfo L. Djere dar sužaidė du ATP „Challenger“ turnyrus, bet ten laimėjo vos 1 mačą iš 3.
E. Butvilui pergalė atneštų 7 ATP vienetų reitingo taškus ir 2780 eurų, o aštuntfinalyje jo lauktų suomis Otto Virtanenas (ATP-121) arba ukrainietis Vitalijus Sačko (ATP-170). Pralaimėjimo atveju lietuvis gautų 1605 eurus.
ATP „Challenger“ serijos vyrų teniso turnyro Bratislavoje prizų fondą sudaro 160,68 tūkst. eurų.
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