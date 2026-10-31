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TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Viltė Paulauskaitė Meksikos badmintono turnyre iškovojo du bronzos medalius

2026-10-31 22:28 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-10-31 22:28
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Meksikoje vykstančiame „BWF International Series“ kategorijos „XVII Mexican International 2026“ badmintono turnyre dalyvavo geriausia Lietuvos žaidėja Viltė Paulauskaitė (BWF-140).

Viltė Paulauskaitė | Kipro Štreimikio/LTOK nuotr.

Meksikoje vykstančiame „BWF International Series“ kategorijos „XVII Mexican International 2026“ badmintono turnyre dalyvavo geriausia Lietuvos žaidėja Viltė Paulauskaitė (BWF-140).

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Lietuvė vienetų starte 21:5, 21:7 sutriuškino meksikietę Sofią Ruiz Toledo (be reitingo), o ketvirtfinalyje 21:12, 21:17 šventė pergalę prieš taivanietę Chih Ying Hsieh (BWF-264).

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Pusfinalyje V. Paulauskaitė susitiko su savo dvejetų partnere Tallulah Sharleen Van Coppenolle (BWF-121) iš Čekijos. 39 minutes trukusį mačą lietuvė pralaimėjo rezultatu 21:23, 18:21.

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Dvejetuose V. Paulauskaitė su T. S. Van Coppenolle net 21:1, 21:5 sutriuškino meksikietes Samanthą Manajarrez Gantę bei S. Ruiz Toledo. Pusfinalyje lietuvė su čeke 17:21, 13:21 krito prieš kitą Meksikos duetą – Rominą Fregoso ir Miriam Jacqueline Rodriguez Perez.

„BWF International Series“ kategorijos badmintono turnyro Meksikoje prizų fondą sudaro 10 tūkst. JAV dolerių.

Tokio paties rango turnyre Vengrijoje dalyvavo Adamas Narbutas-Jorgensenas (BWF-1039). Jis kvalifikacijos starte 11:21, 10:21 pralaimėjo prancūzui Clementui Massiasui (BWF-585).

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