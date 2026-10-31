Neįtikėtina istorija: buvusi kirpėja įveikė Littlerį ir susižėrė beveik 600 tūkst. eurų

Renginyje „Beat Luke Littler“ L. Littleris turėjo susitikti su po atrankos varžybų atrinktais mėgėjais, tarp kurių pateko ir F. Sherrock, nors ji ne kartą dalyvavo profesionalų turnyruose. Didysis prizas buvo skiriamas tam, kas laimės legą prieš L. Littlerį.
Rugsėjį vykusiose regioninėse atrankose buvo atrinkta iki 20 dalyvių. Penktadienį L. Littleris Mančesteryje įveikė kelis varžovus, tarp kurių buvo Australijos žokėjas Zacas Spainas ir atliekų surinkėjas Tayloras Forresteris. Vis dėlto 15-oji jo varžovė F. Sherrock sustabdė pasaulio čempioną.
Lemiamoje dvikovoje F. Sherrock iškart įgijo pranašumą, nes prieš L. Littlerį laimėjo kovą dėl teisės pradėti legą. Anglė demonstravo puikų pataikymą, įskaitant 180 taškų metimą, ir netrukus turėjo galimybę užbaigti partiją.
F. Sherrock pirmuoju bandymu nepataikė į dvigubą 20, tačiau antruoju mėginimu pasiekė tikslą ir iškovojo įspūdingą pergalę. Tuo metu L. Littleris dar buvo per 142 taškus nuo tikslo.
The moment Fallon Sherrock hit a 180 before going on to #BeatLukeLittler and win £501k! https://t.co/jrpkPvWBFw— Netflix UK & Ireland (@NetflixUK) October 30, 2026
„Tai beprotiška. Net negaliu žodžiais apsakyti, kiek daug man tai reiškia. Ypač džiaugiuosi, kad čia buvo mano sūnus Rory. Tai pirmas kartas, kai jis atvyko į tokį renginį, ir galėjo pamatyti mane laiminčią“, – emocijomis dalijosi F. Sherrock.
32-ejų britė yra vienintelė moteris istorijoje, laimėjusi bent vieną mačą PDC pasaulio smiginio čempionate. 2019 metais ji pasiekė trečiąjį etapą, kai įveikė Tedą Evettsą ir Mensurą Suljovičių.
Tiesa, jos dalyvavimas „Beat Luke Littler“ renginyje sulaukė diskusijų. Dalis smiginio gerbėjų abejojo, ar F. Sherrock galima laikyti mėgėja. „Netflix“ šiam renginiui mėgėjais laikė visus žaidėjus, kurie niekada nėra turėję PDC turo „kortos“.
„Suteikite man galimybę ir aš ja pasinaudosiu. Dabar labai savimi didžiuojuosi“, – teigė F. Sherrock.
Pats L. Littleris pripažino, kad varžovė nusipelnė pergalės.
„Viskas puiku. Ji nusipelnė pergalės. Kai ji nepataikė pirmuoju bandymu į dvigubą 20, pagalvojau, kad turiu progą, tačiau ji pataikė antruoju. Tai buvo pasaulinio lygio pasirodymas“, – sakė L. Littleris.
501 tūkst. svarų sterlingų prizas yra antras didžiausias per visą smiginio istoriją. Daugiau galima laimėti tik PDC pasaulio čempionate, kurio nugalėtojui atitenka milijonas svarų sterlingų.
𝗕𝗶𝗴𝗴𝗲𝘀𝘁 𝗣𝗮𝘆𝗱𝗮𝘆𝘀 𝗶𝗻 𝗗𝗮𝗿𝘁𝘀 𝗛𝗶𝘀𝘁𝗼𝗿𝘆 Fallon Sherrock secured the second-biggest payday in darts history last night by beating Luke Littler in one leg of 501 live on Netflix. The Nuke tops the list having been crowned the first-ever £1m World Champion at the start of the year at Ally Pally. #Darts #BeatLukeLittler— Oche180 (@Oche180) October 31, 2026
Renginyje taip pat dalyvavo dar viena moterų smiginio atstovė Katie Sheldon, kuri buvo penktoji L. Littlerio varžovė. Tarp kitų dalyvių buvo Didžiosios Britanijos kariuomenės sraigtasparnių technikas, Prancūzijos studentas ir mūrininkas.
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