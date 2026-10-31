Pergalės buvo visai šalia – Lietuvos moterų kerlingo rinktinė Čekijoje demonstravo charakterį

Nors lietuvės vis dar neturi kur treniruotis savo šalyje ir tokie pasiekimai atrodo įspūdingai, Čekijoje Lietuvos akmenslydininkės pademonstravo, kad gali žaisti su visomis stipriausiomis Senojo žemyno komandomis. Net trijuose Lietuvos komandos mačuose prireikė pratęsimo, o dar viename susitikime mūsiškės iki pat paskutinio kėlinuko kovėsi dėl pergalės.
Lietuvos rinktinei atstovavo V. Paulauskaitė, Rūta Blažienė, Olga Dvojeglazova, Miglė Kiudytė ir Justina Zalieckienė.
Trečiosiose B grupės rungtynėse lietuvės po dramatiškos kovos ir pratęsimo 7:8 pralaimėjo Danijos komandai. Po septynių kėlinukų lietuvės atsiliko 5:7, bet aštuntajame jos sugebėjo išplėšti pratęsimą. Nors ir labai nežymiai, bet danėms pavyko pratęsime paskutiniu paleidimu pastatyti akmenį arčiau centro ir taip iškovoti pergalę. Prieš tai lietuvės po pratęsimo nusileido turkėms be taip pat po papildomo kėlinuko įveikė estes.
Tą pačią dieną lietuvės stojo į kovą ir ketvirtajame susitikime, kuriame 4:10 teko pripažinti čempionės titulą ginančios Švedijos rinktinės pranašumą. Švedės pergalę įtvirtino trimis sėkmingais kėlinukais, per kuriuos pelnydavo po tris taškus.
Paskutinėse grupės rungtynėse V. Paulauskaitės komanda po atkaklios kovos 5:7 pralaimėjo dar vienai elitinei kerlingo šaliai – Škotijai. Po keturių kėlinukų atsilikusios 1:6, lietuvės sugebėjo laimėti tris kėlinukus iš eilės ir sušvelninti atsilikimą iki minimumo (5:6). Tik nedidelės klaidos paskutiniame kėlinuke neleido lietuvėms pateikti staigmenos ir išplėšti pergalės ar bent pratęsimo.
„Žinoma, kiekvienas sportininkas nori laimėti, todėl apmaudu, kai iki pergalės pritrūksta tiek nedaug. Tačiau kartu labai džiugina suvokimas, kad galime lygiaverčiai kovoti su stipriausiomis Europos komandomis. Pagal naująją Europos čempionatų sistemą rungtynės sutrumpintos nuo 10 iki 8 kėlinių, o mes šiame čempionate supratome, kad mums iki pergalių dar pritrūksta tų kelių kėlinių. Vadinasi, turime kur tobulėti“, – sakė Lietuvos rinktinės narė R. Blažienė.
Čekijoje Europos kerlingo čempionatas rengiamas pirmą sykį. R. Blažienė neslepia – atmosfera čia buvo išties ypatinga.
„Dalyvauti tokio aukšto lygio varžybose ir varžytis su Europos kerlingo elitu – didelė garbė ir neįkainojama patirtis. Ypač įsiminė puikus čempionato organizavimas ir išskirtinė atmosfera arenoje. Pilnos tribūnos aistringų Čekijos sirgalių kerlingo varžybose nėra įprastas reiškinys. Toks žiūrovų palaikymas palieka didžiulį įspūdį, tačiau kartu tampa ir papildomu iššūkiu – dėl triukšmo kartais sunkiau susikaupti ir susikalbėti tarpusavyje ant ledo“, – mintimis dalinosi Lietuvos rinktinės žaidėja.
Naujo formato Europos kerlingo čempionate dalyvauja 12 komandų. Pusfinalyje Švedija susitiks Latvija, o Šveicarija – su Škotija.
Lietuvos rinktinė lapkričio mėnesį varžysis pasaulio čempionato atrankos turnyre Švedijoje.
Žvelgdama į ateitį, R. Blažienė pastebi, kad žaidimas tampa vis brandesnis, o tokio lygio varžybų patirtis leidžia pamatyti vietas, kurias reikia tobulinti.
„Tikrai jaučiame, kad su kiekvienais metais mūsų žaidimas gerėja. Žaisdamos su stipriausiomis Europos komandomis įgyjame labai vertingos patirties. Pastebime, kad kuo daugiau tokių rungtynių sužaidžiame, tuo geriau išmokstame „skaityti“ ledą, užtikrinčiau jaučiamės ir stabiliau žaidžiame. Tobulėti dar tikrai yra kur – turime toliau dirbti su čiuožimo technika, gerinti tarpusavio komunikaciją. Bet svarbiausia, kad pačios jaučiame progresą, ir tai motyvuoja judėti pirmyn“, – pabrėžė R. Blažienė.
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