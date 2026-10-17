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TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > ATP Challenger Tour

Gaubo kelyje – garsus italas, kadaise įveikęs Djokovičių

2026-10-17 22:06 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-10-17 22:06
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Lisabonoje (Portugalija) šeštadienį ištraukti ATP „Challenger“ serijos „Del Monte Lisboa Belem Open“ vyrų teniso turnyro burtai. Pirmajame rate 21-erių Viliaus Gaubo (ATP-141) ant grunto lauks gerai žinomas 34-erių italas Marco Cecchinato (ATP-163).

Vilius Gaubas (Federacao Portuguesa de Tenis nuotr.) | Organizatorių nuotr.

Lisabonoje (Portugalija) šeštadienį ištraukti ATP „Challenger“ serijos „Del Monte Lisboa Belem Open“ vyrų teniso turnyro burtai. Pirmajame rate 21-erių Viliaus Gaubo (ATP-141) ant grunto lauks gerai žinomas 34-erių italas Marco Cecchinato (ATP-163).

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Šie tenisininkai anksčiau susitiko 3 kartus ir visus tuos mačus laimėjo V. Gaubas. 2024 m. ant grunto lietuvis laimėjo rezultatu 7:6 (10:8), 7:6 (7:3), 2025 m. taip pat ant grunto nugalėjo 6:4, 6:7 (3:7), 6:3, o 2026 m. „US Open“ kvalifikacijoje ant kietos dangos laimėjo įtikinamai – 6:4, 6:3.

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Italas 2019 m. buvo pakilęs net iki 16-os vietos ATP vienetų reitinge. 2018 m. M. Cecchinato laimėjo du ATP 250 vienetų turnyrus, o 2019 m. – vieną. 2020 m. ir 2021 m. italas dar po kartą pateko į tokio rango turnyrų finalus.

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„Didžiojo kirčio“ turnyruose italo rezultatai įprastai būdavo kuklūs, išskyrus 2018 m. „Roland Garros“, kai M. Cecchinato sensacingai pasiekė pusfinalį. Tąkart ketvirtfinalyje italas šokiravo teniso pasaulį, nugalėdamas serbą Novaką Djokovičių.

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2022 m. M. Cecchinato dar laimėjo porą ATP „Challenger“ turnyrų, bet vėliau prasidėjo italo karjeros nuosmukis. Jis kiek atsigavo pernai, kai laimėjo ATP „Challenger“ turnyrą Milane, o Limoje (Peru) pasiekė finalą. Šiemet italas žaidė ATP „Challenger“ turnyrų Ruandoje ir Italijoje finaluose, bet abu juos pralaimėjo.

M. Cecchinato per karjerą yra įveikęs ne tik N. Djokovičių, bet ir daug kitų žvaigždžių – Marcosą Baghdatį, Gillesą Simoną, Staną Wawrinką, Diego Schwartzmaną, Pablo Carreno Bustą, Richardą Gasquet, Dominicą Thiemą, Davidą Goffiną bei Fabio Fognini.

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Po pralaimėjimo V. Gaubui „US Open“ kvalifikacijoje italas spėjo sužaisti 5 ATP „Challenger“ turnyruose. Net trijuose iš jų M. Cecchinato liko be pergalių, sykį pasiekė aštuntfinalį ir dar kartą – ketvirtfinalį.

V. Gaubui pergalė atneštų 7 ATP vienetų reitingo taškus ir 2780 eurų, o aštuntfinalyje jo lauktų kroatas Matejus Dodigas (ATP-174) arba vienas iš kvalifikacijos dalyvių. Pralaimėjimo atveju lietuvis gautų 1605 eurus.

ATP „Challenger“ turnyro Lisabonoje prizų fondą sudaro 160,68 tūkst. eurų.

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