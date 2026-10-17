Lietuvos jaunieji dziudo kovotojai Rygoje iškovojo tris Europos taurės bronzos medalius

Mantas Dobrovolskis (svorio kategorija iki 55 kg) startavo trimis pergalėmis iš eilės ir pateko į pusfinalį. Ten lietuvis po 4 min. kovos nusileido britui Harry Egletonui. Mažajame finale M. Dobrovolskis per 4 min. palaužė Izraelio atstovo Alono Rolnickio pasipriešinimą.
Svorio kategorijoje iki 66 kg Rokas Makulavičius laimėjo dvi pirmąsias kovas, o tada suklupo ketvirtfinalyje. Paguodos turnyre lietuvis pasiekė dar 2 pergales, pateko į mažąjį finalą, o ten per 2 min. 53 sek. pranoko lenką Kacperą Grzymeką.
Timas Cimbolas (iki 66 kg) pralaimėjo aštuntfinalyje, bet paguodos turnyre laimėjo net 3 kovas iš eilės ir pateko į mažąjį finalą. Kovoje dėl bronzos T. Cimbolas po 8 min. 22 sek. dramos įveikė ukrainietį Mychailo Danko.
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