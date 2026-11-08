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TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

„Panevėžys“ neprilygo Saulės miesto komandai

2026-11-08 17:35 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-11-08 17:35
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TOPLYGOS paskutiniajame šio sezono ture keliai suvedė „Panevėžį“ bei FA „Šiauliai“. Permainingose rungtynėse savo pranašumą įrodė šiauliečiai, kurie rezultatu 2:1  (2:1) įveikė panevėžiečius.

FK Panevėžys | Organizatorių nuotr.

TOPLYGOS paskutiniajame šio sezono ture keliai suvedė „Panevėžį“ bei FA „Šiauliai“. Permainingose rungtynėse savo pranašumą įrodė šiauliečiai, kurie rezultatu 2:1  (2:1) įveikė panevėžiečius.

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Pačioje rungtynių pradžioje pavojų kėlė Nedas Garbaliauskas, kuris perėmė kamuolį iš Seydina Keita. Tiesa, kamuolys prašvilpė greta vartų konstrukcijos.

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Kėlinio viduryje panevėžiečiai išsiveržė į priekį, kai Isaacas Asante perėmė kamuolį, atliko perdavimą į baudos aikštelę, o joje į ataką pasijungęs Rokas Rasimavičius kamuolį iš artimos distancijos siuntė į vartų tinklą. 36-ąją minutę I. Asante pabandė smūgiuoti pats, šįkart pasidarbavo Gustas Baliutavičius.

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Netrukus rezultatą lyginti galėjo Danielis Romanovskis. Puikiai baudos aikštelėje susitvarkęs futbolininkas kamuolį sukirto į skersinį, o vos po poros epizodų Davis Ikauniekas likes vienas prieš vartinininką savąja proga nepasinaudojo.

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Visgi, kėlinio pabaiga buvo sėkminga šiauliečiams – po Danielio Romanovskio perdavimo pasižymėjo Edgaras Bierontas, o visai netrukus Lazaro Vokovičiaus šūvis persvėrė rungtynių rezultatą. Antrojo kėlinio pradžioje standartinės padėties metu E. Bierontas galėjo išsiskirti dubliu, tačiau buvo sudrebinta vartų konstrukcija.

Pasibaigus TOPLYGOS sezonui „Šiauliai“ su 24 taškais liko devinti bei laukia varžovo perkeliamosiose rungtynėse dėl išlikimo lygoje, „Panevėžys“ surinko 38 taškus ir liko septintas.

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