„Panevėžys“ neprilygo Saulės miesto komandai

Pačioje rungtynių
pradžioje pavojų kėlė Nedas Garbaliauskas, kuris perėmė kamuolį iš Seydina
Keita. Tiesa, kamuolys prašvilpė greta vartų konstrukcijos.
Kėlinio viduryje
panevėžiečiai išsiveržė į priekį, kai Isaacas Asante perėmė kamuolį, atliko
perdavimą į baudos aikštelę, o joje į ataką pasijungęs Rokas Rasimavičius
kamuolį iš artimos distancijos siuntė į vartų tinklą. 36-ąją minutę I. Asante
pabandė smūgiuoti pats, šįkart pasidarbavo Gustas Baliutavičius.
Netrukus
rezultatą lyginti galėjo Danielis Romanovskis. Puikiai baudos aikštelėje susitvarkęs
futbolininkas kamuolį sukirto į skersinį, o vos po poros epizodų Davis
Ikauniekas likes vienas prieš vartinininką savąja proga nepasinaudojo.
Visgi, kėlinio
pabaiga buvo sėkminga šiauliečiams – po Danielio Romanovskio perdavimo
pasižymėjo Edgaras Bierontas, o visai netrukus Lazaro Vokovičiaus šūvis persvėrė
rungtynių rezultatą. Antrojo kėlinio pradžioje standartinės padėties metu E.
Bierontas galėjo išsiskirti dubliu, tačiau buvo sudrebinta vartų konstrukcija.
Pasibaigus
TOPLYGOS sezonui „Šiauliai“ su 24 taškais liko devinti bei laukia varžovo
perkeliamosiose rungtynėse dėl išlikimo lygoje, „Panevėžys“ surinko 38 taškus
ir liko septintas.
Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.