Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

„TransINVEST“ sutriuškino čempioną

2026-11-08 17:33 / šaltinis: Sportas.lt
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-11-08 17:33
Pridėkite kaip šaltinį Google

36-ajame TOPLYGOS ture ginklus surėmė lygą jau laimėjęs „Kauno Žalgiris“ bei Vilniaus rajono „TransINVEST“. Galinės kaime įvykusiose rungtynėse Mariaus Stankevičiaus auklėtiniai rezultatu 4:1 (2:1) sutriuškino čempionus.

Vilniaus rajono TransInvest | Organizatorių nuotr.

36-ajame TOPLYGOS ture ginklus surėmė lygą jau laimėjęs „Kauno Žalgiris“ bei Vilniaus rajono „TransINVEST“. Galinės kaime įvykusiose rungtynėse Mariaus Stankevičiaus auklėtiniai rezultatu 4:1 (2:1) sutriuškino čempionus.

REKLAMA
1

11-ąją minutę Leonas Krekovičius smūgiavo šalia vartų, tokiu pačiu scenarijumi baigėsi ir Grato Sirgėdo stiprus šūvis. Kėlinio viduryje Xabi Auzmendi atliko baudos smūgį, kamuolys skriejo greta stačiakampio. Edvinas Kloniūnas pabandė pykštelti iš tolimos distancijos, iki taiklaus smūgio šiek tiek pritrūko.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kauniečiai į priekį išsiveržė sužaidus kiek mažiau nei pusvalandį, kai Motiejus Burba pats prasiveržė dešiniuoju kraštu bei ataką užbaigė rezultatyviai.

REKLAMA
REKLAMA

Visgi, namų šeimininkai gana greitai rezultatą persvėrė į savo pusę – 39-ąją minutę Mykola Musolitinas atšokusį kamuolį puikiu smūgiu nukreipė į vartus, o pačioje kėlinio pabaigoje standartinės padėties metu po X. Auzmendi perdavimo pasižymėjo Edvinas Girdvainis.

REKLAMA

65-ąją minutę Čidera Henry Nwoga pasinaudojo varžovo klaida ir nubaudė pelnydamas įvartį taip sustiprinant turimą persvarą, o tašką rungtynėse padėjo nuostabų reidą 86-ąją minutę atlikęs X. Auzmendi. Tiesa, dar iki tol X. Auzmendi galėjo 73-iąją minutę galėjo uždaryti rungtynes pelnydamas įvartį nuo 11 metrų atžymos, tačiau į vartų plotą pataikyti nepavyko.

Pasibaigus 36-ajam TOPLYGOS turui „Kauno Žalgiris“ su 58 taškais lieka čempionu, „TransINVEST“ su 52 taškais liko per laiptelį nuo medalių.

Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų