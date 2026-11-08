„TransINVEST“ sutriuškino čempioną

11-ąją minutę Leonas Krekovičius smūgiavo šalia vartų, tokiu pačiu scenarijumi baigėsi ir Grato Sirgėdo stiprus šūvis. Kėlinio viduryje Xabi Auzmendi atliko baudos smūgį, kamuolys skriejo greta stačiakampio. Edvinas Kloniūnas pabandė pykštelti iš tolimos distancijos, iki taiklaus smūgio šiek tiek pritrūko.
Kauniečiai į priekį išsiveržė sužaidus kiek mažiau nei pusvalandį, kai Motiejus Burba pats prasiveržė dešiniuoju kraštu bei ataką užbaigė rezultatyviai.
Visgi, namų šeimininkai gana greitai rezultatą persvėrė į savo pusę – 39-ąją minutę Mykola Musolitinas atšokusį kamuolį puikiu smūgiu nukreipė į vartus, o pačioje kėlinio pabaigoje standartinės padėties metu po X. Auzmendi perdavimo pasižymėjo Edvinas Girdvainis.
65-ąją minutę Čidera Henry Nwoga pasinaudojo varžovo klaida ir nubaudė pelnydamas įvartį taip sustiprinant turimą persvarą, o tašką rungtynėse padėjo nuostabų reidą 86-ąją minutę atlikęs X. Auzmendi. Tiesa, dar iki tol X. Auzmendi galėjo 73-iąją minutę galėjo uždaryti rungtynes pelnydamas įvartį nuo 11 metrų atžymos, tačiau į vartų plotą pataikyti nepavyko.
Pasibaigus 36-ajam TOPLYGOS turui „Kauno Žalgiris“ su 58 taškais lieka čempionu, „TransINVEST“ su 52 taškais liko per laiptelį nuo medalių.
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