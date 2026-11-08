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TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

„Žalgiris“ antrus metus iš eilės liko trečias

2026-11-08 17:34 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-11-08 17:34
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TOPLYGOJE 36-ajame ture Vilniaus „Žalgiris“ sugebėjo atlikti darbą iki pabaigos bei užsitikrinti bronzos medalius. Vilniečiai po atkaklios kovos svečiuose 2:1 palaužė Gargždų „Bangą“.

gargždų Banga | Organizatorių nuotr.

TOPLYGOJE 36-ajame ture Vilniaus „Žalgiris“ sugebėjo atlikti darbą iki pabaigos bei užsitikrinti bronzos medalius. Vilniečiai po atkaklios kovos svečiuose 2:1 palaužė Gargždų „Bangą“.

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Pirmojo kėlinio atkarpomis „Banga“ buvo aktyvesnė – porą gargždiškių bandymų turėjo atremti Vincentas Šarkauskas. Įpusėjus pirmai mačo daliai, Stanislavas Bilenkis surado įkertantį Matą Vareiką, bet pastarasis dėkinga proga nepasinaudojo, jo smūgis buvo atremtas.

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29-ąją minutę S. Bilenkis pademonstravo savo meistriškumą baudos aikštelėje. Ukrainietis pasiuntė kamuolį į tolimąjį vartų kampą bei džiaugėsi 5-uoju įvarčiu šiame sezone.

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„Banga“ geriau pradėjo antrąjį kėlinį: puikios progos nerealizavo Misaki Sato, tačiau 52-ąją minutę po Aarono Olugbogi perdavimo tą pavyko padaryti Umaro Cande. Atakuojantis žaidėjas atidarė savo tikslių smūgių sąskaitą TOPLYGOJE.

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Vis dėlto žaliai baltiems pavyko vėl išsiveržti į priekį bei pasiekti pergalę. Po keitimo aikštėje pasirodęs Nikola Petkovičius 75-ąją minutę nutraukė asmeninę įvarčių sausrą bei pasižymėjo 11-ąjį kartą šiemet. „Žalgiris“ užtikrintai atsilaikė – profesionalo karjerą baigė rezultatyviausias visų laikų Lietuvos čempionato legionierius Liviu Antalis.

„Žalgiris“ su 54 taškais antrus metus iš eilės užėmė 3-iąją vietą turnyro lentelėje, „Banga“ turi 42 taškus bei pirmenybes baigė penkta.

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