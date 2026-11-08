Šioms dviem savivaldybėms – milijoninės paskolos projektams

Vyriausybės siūlymu, Prienų rajono savivaldybei 23 metų laikotarpiui būtų suteikiama iki 2,37 mln. eurų iš valstybės vardu pasiskolintų Europos investicijų banko (EIB) paskolos lėšų.
Ši suma, kaip nurodoma, būtų naudojama Čiudiškių, Dukurnonių, Klebiškio, Lepelionių, Norkūnų I, Norkūnų II, Pašlavančio, Pašventupio I, Pelekonių IV piliakalnių ir Surmiaus ežero aplinkos tvarkymui, taip pat kitų Prienų rajone esančių gamtos ir kultūros objektų tvarkybos darbams.
Kartu lėšos būtų skiriamos Prienų rajono savivaldybės mokyklose teikiamų ugdymo paslaugų prieinamumo didinimui, atviros jaunimo erdvės kūrimui, socialinių paslaugų įstaigų senjorams infrastruktūros modernizavimui, plėtrai bei ilgalaikės priežiūros paslaugų prieinamumui.
„Paskolos grąžinimui ir kitų prievolių, nurodytų paskolos sutartyje, įvykdymui užtikrinti savivaldybė sutinka, kad, uždelsus prievolių pagal šią sutartį įvykdymą ar neįvykdžius sutartinių įsipareigojimų, Finansų ministerija iš savivaldybės biudžetui priklausančių gauti Valstybės biudžeto pajamų išskaičiuotų savivaldybės nesumokėtą sumą“, – nurodo Vyriausybė.
Lėšos vystomiems projektams
Tuo metu Kretingos rajono savivaldybėse vystomiems projektams numatyta skolinti – 394 tūkst. eurų penkerių metų laikotarpiui.
Šia suma būtų finansuojamas projektas, skirtas plėtoti ikimokyklinio ugdymo infrastruktūrą Kretingos rajono savivaldybės ribose.
Nurodoma, kad per sutartą laikotarpį minėtosioms savivaldybėms negrąžinus suteiktos paskolos ar neįvykdžius sutartinių įsipareigojimų, Finansų ministerija iš savivaldybės biudžetui priklausančių gauti valstybės biudžeto pajamų šią sumą galėtų išskaičiuoti.
Projektą Vyriausybei teikusios Finansų ministerijos teigimu, Prienų ir Kretingos rajonų savivaldybėms suteiktos valstybės paskolos leistų efektyviau panaudoti turimas ES fondų lėšas bei sparčiau įgyvendinti savivaldybėse vykdomus projektus, modernizuoti infrastruktūrą.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.