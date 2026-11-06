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Po skandalo dėl toksino ES griežtina kūdikių pieno mišinių kontrolę

2026-11-06 16:14 / šaltinis: AFP-BNS / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: AFP-BNS / aut.
2026-11-06 16:14
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Europos Sąjunga (ES) penktadienį paskelbė apie griežtesnes kūdikiams skirtų pieno mišinių saugos taisykles po kilusio skandalo, susijusio su cereulidu – toksinu, galinčiu naujagimiams sukelti stiprų vėmimą.

Kūdikio maitinimas iš buteliuko. Asociatyvi nuotrauka; pavaizduoti žmonės nesusiję su aprašomu įvykiu. Anna Shvets / Pexels.

Europos Sąjunga (ES) penktadienį paskelbė apie griežtesnes kūdikiams skirtų pieno mišinių saugos taisykles po kilusio skandalo, susijusio su cereulidu – toksinu, galinčiu naujagimiams sukelti stiprų vėmimą.

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27 valstybės narės pritarė tam, kad būtų nustatytas „nuolatinis kūdikių mišinukų maisto saugos kriterijus dėl cereulido“, pranešime nurodė Europos Komisija.

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Mišinių partijas atšaukė keli gamintojai

Pernai gruodį maisto pramonės milžinė „Nestle“ maždaug 60-yje šalių dėl šio toksino atšaukė dešimtis kūdikių mišinukų partijų. Vėliau savo produkcijos teko atšaukti ir kitoms gamintojoms, tarp jų „Danone“ bei „Lactalis“.

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ES teigimu, mišinių užkrėtimas įvyko dėl iš Kinijos importuotos sudedamosios dalies – aliejaus, kurio sudėtyje yra arachidono rūgšties. EK pranešime teigiama, kad cereulidas produktuose atsirado dėl „gamybos proceso trūkumų“.

„Valstybės narės patvirtino griežtas didžiausias leistinas šio toksino koncentracijas sausuose ir skystuose produktuose“, – nurodoma pranešime.

indeliai.lt

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