27 valstybės narės pritarė tam, kad būtų nustatytas „nuolatinis kūdikių mišinukų maisto saugos kriterijus dėl cereulido“, pranešime nurodė Europos Komisija.
Mišinių partijas atšaukė keli gamintojai
Pernai gruodį maisto pramonės milžinė „Nestle“ maždaug 60-yje šalių dėl šio toksino atšaukė dešimtis kūdikių mišinukų partijų. Vėliau savo produkcijos teko atšaukti ir kitoms gamintojoms, tarp jų „Danone“ bei „Lactalis“.
ES teigimu, mišinių užkrėtimas įvyko dėl iš Kinijos importuotos sudedamosios dalies – aliejaus, kurio sudėtyje yra arachidono rūgšties. EK pranešime teigiama, kad cereulidas produktuose atsirado dėl „gamybos proceso trūkumų“.
„Valstybės narės patvirtino griežtas didžiausias leistinas šio toksino koncentracijas sausuose ir skystuose produktuose“, – nurodoma pranešime.