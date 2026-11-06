ES kaltina „TikTok“ sukūrus algoritmą, kuris sukuria „triušių urvus“

Trumpų vaizdo įrašų platforma turi pakeisti savo rekomendacijų srauto „For You“ („Tau“) veikimo principus, kad naudotojai galėtų lengviau atsisakyti tam tikro turinio rodymo, penktadienį pareiškė Europos Komisija (EK).
Reguliavimo institucijų teigimu, platforma tinkamai neįvertino, kaip jos rekomendacijų sistemos gali įtraukti naudotojus į vadinamąjį „triušio urvą“ – nesibaigiantį panašaus, galimai žalingo turinio srautą, keliantį grėsmę jų gerove. Remdamasis anksčiau peržiūrėtais ar patikusiais vaizdo įrašais, algoritmas nuolat siūlo panašų turinį, įskaitant įrašus apie svorio metimą ar psichikos sveikatos problemas, net jei toks turinys gali sukelti neigiamų emocinių reakcijų.
Į naujienų agentūros AP prašymą pakomentuoti šiuos kaltinimus „TikTok“ iš karto neatsakė.
Bendrovė turės galimybę pateikti savo atsakymą į preliminarias išvadas prieš EK priimant galutinį sprendimą. Už pažeidimus „TikTok“ gali būti skirta bauda, siekianti iki 6 proc. bendrovės bendrųjų metinių pajamų.
„Kaskart, kai naudotojas slenka per „TikTok“ vaizdo įrašų srautą arba pažymi, kad jam patinka vaizdo įrašas, algoritmas pateikia vis daugiau panašaus turinio, įtraukdamas naudotojus į užburtą ratą, iš kurio jiems sunku ištrūkti. Šiandien paskelbtos preliminarios išvados dar kartą rodo, kad „TikTok“ turi dėti daugiau pastangų, jog apsaugotų naudotojų, įskaitant nepilnamečius, gerovę“, – pareiškime teigė už technologinį suverenumą atsakinga EK vykdomoji pirmininkės pavaduotoja Henna Virkkunen.
„TikTok“ įdiegė tam tikras priemones, pavyzdžiui, mygtuką „Nedomina“, skirtą sumažinti įtraukimo į pasikartojančio turinio peržiūrų ratą poveikį, tačiau EK teigimu, šios priemonės veiksmingai nemažina žalingo turinio rekomendavimo dažnumo.
Europos reguliavimo institucijos pareiškė norinčios, kad „TikTok“ pakeistų rekomendacijų srautą „For You“, daugiau reikšmės teiktų aiškiai išreikštiems naudotojų pageidavimams, nustotų remtis vaizdo įrašų žiūrėjimo trukme kaip turinio rekomendavimo kriterijumi ir užtikrintų, kad naudotojams būtų lengviau pasiekti turinio valdymo nustatymus.
Tai naujausias iš virtinės ES reguliavimo institucijų veiksmų prieš „TikTok“, vykdomų remiantis Bendrijos Skaitmeninių paslaugų aktu (SPA). Šiuo plataus masto teisės aktu technologijų bendrovės įpareigojamos laikytis nustatytų taisyklių, o už jų pažeidimus gresia didelės baudos.
EK tyrimą dėl galimų „TikTok“ Skaitmeninių paslaugų akto pažeidimų pradėjo daugiau kaip prieš dvejus metus. Šiemet Komisija jau paskelbė dar dvejas preliminarias išvadas, kuriose apkaltino platformą pažeidus taisykles dėl priklausomybę skatinančių funkcijų, dėl kurių vaikai ima kompulsyviai naudotis platforma, ir dėl nepakankamos vaikų teisės į privatumą apsaugos.
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