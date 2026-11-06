Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Užsienio verslas

ES kaltina „TikTok“ sukūrus algoritmą, kuris sukuria „triušių urvus“

2026-11-06 14:48 / šaltinis: ELTA / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-11-06 14:48
Pridėkite kaip šaltinį Google

Europos Sąjunga (ES) apkaltino „TikTok“ pažeidus Bendrijos skaitmeninių paslaugų taisykles, nes platformos algoritmas naudotojams be perstojo siūlo individualiai pritaikytus vaizdo įrašus, įskaitant turinį, kuris, ES teigimu, gali pakenkti psichikos sveikatai ir savo kūno suvokimui.

TikTok (nuotr. Andrius Ufartas, ELTA)

Europos Sąjunga (ES) apkaltino „TikTok“ pažeidus Bendrijos skaitmeninių paslaugų taisykles, nes platformos algoritmas naudotojams be perstojo siūlo individualiai pritaikytus vaizdo įrašus, įskaitant turinį, kuris, ES teigimu, gali pakenkti psichikos sveikatai ir savo kūno suvokimui.

REKLAMA
0

Trumpų vaizdo įrašų platforma turi pakeisti savo rekomendacijų srauto „For You“ („Tau“) veikimo principus, kad naudotojai galėtų lengviau atsisakyti tam tikro turinio rodymo, penktadienį pareiškė Europos Komisija (EK).

TAIP PAT SKAITYKITE:

Reguliavimo institucijų teigimu, platforma tinkamai neįvertino, kaip jos rekomendacijų sistemos gali įtraukti naudotojus į vadinamąjį „triušio urvą“ – nesibaigiantį panašaus, galimai žalingo turinio srautą, keliantį grėsmę jų gerove. Remdamasis anksčiau peržiūrėtais ar patikusiais vaizdo įrašais, algoritmas nuolat siūlo panašų turinį, įskaitant įrašus apie svorio metimą ar psichikos sveikatos problemas, net jei toks turinys gali sukelti neigiamų emocinių reakcijų.

REKLAMA
REKLAMA

Į naujienų agentūros AP prašymą pakomentuoti šiuos kaltinimus „TikTok“ iš karto neatsakė.

REKLAMA

Bendrovė turės galimybę pateikti savo atsakymą į preliminarias išvadas prieš EK priimant galutinį sprendimą. Už pažeidimus „TikTok“ gali būti skirta bauda, siekianti iki 6 proc. bendrovės bendrųjų metinių pajamų.

„Kaskart, kai naudotojas slenka per „TikTok“ vaizdo įrašų srautą arba pažymi, kad jam patinka vaizdo įrašas, algoritmas pateikia vis daugiau panašaus turinio, įtraukdamas naudotojus į užburtą ratą, iš kurio jiems sunku ištrūkti. Šiandien paskelbtos preliminarios išvados dar kartą rodo, kad „TikTok“ turi dėti daugiau pastangų, jog apsaugotų naudotojų, įskaitant nepilnamečius, gerovę“, – pareiškime teigė už technologinį suverenumą atsakinga EK vykdomoji pirmininkės pavaduotoja Henna Virkkunen.

REKLAMA
REKLAMA

„TikTok“ įdiegė tam tikras priemones, pavyzdžiui, mygtuką „Nedomina“, skirtą sumažinti įtraukimo į pasikartojančio turinio peržiūrų ratą poveikį, tačiau EK teigimu, šios priemonės veiksmingai nemažina žalingo turinio rekomendavimo dažnumo.

Europos reguliavimo institucijos pareiškė norinčios, kad „TikTok“ pakeistų rekomendacijų srautą „For You“, daugiau reikšmės teiktų aiškiai išreikštiems naudotojų pageidavimams, nustotų remtis vaizdo įrašų žiūrėjimo trukme kaip turinio rekomendavimo kriterijumi ir užtikrintų, kad naudotojams būtų lengviau pasiekti turinio valdymo nustatymus.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Tai naujausias iš virtinės ES reguliavimo institucijų veiksmų prieš „TikTok“, vykdomų remiantis Bendrijos Skaitmeninių paslaugų aktu (SPA). Šiuo plataus masto teisės aktu technologijų bendrovės įpareigojamos laikytis nustatytų taisyklių, o už jų pažeidimus gresia didelės baudos.

EK tyrimą dėl galimų „TikTok“ Skaitmeninių paslaugų akto pažeidimų pradėjo daugiau kaip prieš dvejus metus. Šiemet Komisija jau paskelbė dar dvejas preliminarias išvadas, kuriose apkaltino platformą pažeidus taisykles dėl priklausomybę skatinančių funkcijų, dėl kurių vaikai ima kompulsyviai naudotis platforma, ir dėl nepakankamos vaikų teisės į privatumą apsaugos.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų