Lietuvoje metinis mažmeninės prekybos augimas rugsėjį – vienas didesnių ES

Per metus – rugsėjį, palyginti su 2025 metų rugsėju – prekyba Lietuvoje augo 5,6 proc., kai vidutiniškai ES – 0,9 procento.
Daugiau nei Lietuvoje augo Bulgarijoje
Daugiau nei Lietuvoje mažmeninė prekyba augo Bulgarijoje (5,7 proc.), Švedijoje (6,9 proc.) ir Kipre (7,6 proc.). Tuo metu Latvijoje augimas siekė 4,6 proc., Estijoje – 4 procentus.
Per mėnesį – rugsėjį, palyginti su rugpjūčiu – Lietuvoje mažmeninė prekyba augo 0,4 proc., o visoje ES vidutiniškai susitraukė 0,6 procento. Latvijoje augimas siekė 0,7 proc., Estijoje – 0,1 procento.