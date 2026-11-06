Budrys susitiko su Azerbaidžano atstovu: štai ką aptarė

K. Budrys ir Azerbaidžano prezidento atstovas aptarė dvišalių santykių padėtį, artėjantį Lietuvos pirmininkavimą ES Tarybai ir siekį sustiprinti Bendrijos bei Azerbaidžano ryšius, taip pat pozityvią Azerbaidžano ir Armėnijos taikos proceso dinamiką.
Sieks stiprinti bendradarbiavimą su Azerbaidžanu
„Pirmininkavimo ES Tarybai metu Lietuva sieks stiprinti bendradarbiavimą su Azerbaidžanu energetikos, transporto jungčių ir prekybos srityse. Užtikrindami artimesnius santykius tarp Briuselio ir Baku prisidėsime prie saugesnio ir klestinčio Pietų Kaukazo regiono“, – pranešime spaudai cituojamas Lietuvos diplomatijos vadovas.
Susitikime taip pat kalbėta apie ardomojo Rusijos poveikio regione užkardymą ir poreikį visomis įmanomomis priemonėmis teikti paramą su Rusijos agresija kovojančiai Ukrainai žiemos metu.
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