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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Budrys susitiko su Azerbaidžano atstovu: štai ką aptarė

2026-11-06 12:40 / šaltinis: ELTA
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2026-11-06 12:40
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Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys susitiko Azerbaidžano prezidento atstovu specialiems pavedimams Elchinu Amirbajovu.

Kęstutis Budrys (Lukas Balandis/BNS)
GALERIJA (19)

Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys susitiko Azerbaidžano prezidento atstovu specialiems pavedimams Elchinu Amirbajovu.

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K. Budrys ir Azerbaidžano prezidento atstovas aptarė dvišalių santykių padėtį, artėjantį Lietuvos pirmininkavimą ES Tarybai ir siekį sustiprinti Bendrijos bei Azerbaidžano ryšius, taip pat pozityvią Azerbaidžano ir Armėnijos taikos proceso dinamiką.

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Sieks stiprinti bendradarbiavimą su Azerbaidžanu

„Pirmininkavimo ES Tarybai metu Lietuva sieks stiprinti bendradarbiavimą su Azerbaidžanu energetikos, transporto jungčių ir prekybos srityse. Užtikrindami artimesnius santykius tarp Briuselio ir Baku prisidėsime prie saugesnio ir klestinčio Pietų Kaukazo regiono“, – pranešime spaudai cituojamas Lietuvos diplomatijos vadovas.

Susitikime taip pat kalbėta apie ardomojo Rusijos poveikio regione užkardymą ir poreikį visomis įmanomomis priemonėmis teikti paramą su Rusijos agresija kovojančiai Ukrainai žiemos metu.

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