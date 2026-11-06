Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Transportas

Europos automobilių gamintojams – geros žinios: politikai siūlo švelninti taršos reikalavimus

2026-11-06 12:30 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-11-06 12:30
Pridėkite kaip šaltinį Google

Europos Sąjungoje vis labiau tolstama nuo anksčiau numatyto tikslo nuo 2035 metų leisti prekiauti tik naujais automobiliais, kurie neišmeta anglies dioksido. Lapkričio 4-ąją Europos Parlamento komitetas pritarė siūlymui dar labiau sušvelninti automobilių gamintojams taikomus CO2 emisijos reikalavimus.

„Lietuvos metų automobilis 2027“ elektromobilių testas (nuotr. Organizatorių)
GALERIJA (22)

Europos Sąjungoje vis labiau tolstama nuo anksčiau numatyto tikslo nuo 2035 metų leisti prekiauti tik naujais automobiliais, kurie neišmeta anglies dioksido. Lapkričio 4-ąją Europos Parlamento komitetas pritarė siūlymui dar labiau sušvelninti automobilių gamintojams taikomus CO2 emisijos reikalavimus.

REKLAMA
0

Dar prieš kelerius metus atrodė, kad Europos automobilių pramonės ateitis jau nuspręsta. Vadovaujantis 2023 metais priimtais Europos Sąjungos reikalavimais, nuo 2035 metų naujų automobilių vidutinė CO2 emisija turėtų būti sumažinta 100 proc., palyginti su 2021 metų rodikliais.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Praktiškai tai reikštų, kad naujų benzininių ir dyzelinių automobilių, taip pat įprastų hibridų prekyba Europos Sąjungoje turėtų būti nutraukta.

REKLAMA
REKLAMA

(22 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Komerciniai „Renault“ automobiliai

Tačiau automobilių gamintojų sunkumai, lėčiau nei tikėtasi augantys elektromobilių pardavimai ir stiprėjanti Kinijos bendrovių konkurencija paskatino ES institucijas persvarstyti anksčiau priimtą sprendimą.

REKLAMA

Siūlo dar labiau sušvelninti reikalavimus

Pirmąjį žingsnį 2025 metų gruodį žengė Europos Komisija, pasiūliusi 2035 metų CO2 emisijos mažinimo tikslą sumažinti nuo 100 iki 90 proc. Likusią emisijos dalį gamintojai galėtų kompensuoti naudodami mažesnį poveikį klimatui darantį plieną ir alternatyviuosius degalus. Tačiau Europos Parlamento Aplinkos, klimato ir maisto saugos komitetas pasiūlė dar daugiau nuolaidų.

REKLAMA
REKLAMA

Lapkričio 4 dieną komiteto nariai pritarė pataisoms, pagal kurias 2035 metais automobilių gamintojų vidutinė CO2 emisija turėtų būti sumažinta 87,5 proc., palyginti su 2021 metų lygiu.

Už šį pasiūlymą balsavo 48 europarlamentarai, 30 nepritarė, o du susilaikė.

Pataisoms pritarė trijų pagrindinių Europos Parlamento politinių grupių – Europos liaudies partijos, socialistų ir demokratų bei liberaliosios „Renew Europe“ frakcijos – atstovai.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Ką tai reikštų benzininiams ir dyzeliniams automobiliams?

Jeigu siūlomi pakeitimai būtų priimti, 2035 metai nebereikštų naujų automobilių su vidaus degimo varikliais prekybos pabaigos.

Gamintojai galėtų ir toliau siūlyti tam tikrus benzininius, dyzelinius ar hibridinius modelius, jeigu visų jų parduodamų naujų automobilių vidutinė CO2 emisija atitiktų nustatytus reikalavimus.

REKLAMA

Aplinkosaugos organizacijos „Transport & Environment“ vertinimu, sušvelninus reikalavimus automobiliai su vidaus degimo varikliais galėtų sudaryti net iki 39 proc. naujų automobilių pardavimų po 2035 metų.

Tikėtina, kad didelę jų dalį sudarytų iš tinklo įkraunami hibridai ir elektromobiliai su papildomu vidaus degimo varikliu, naudojamu elektros energijai gaminti.

REKLAMA

Naujos paskatos Europoje gaminamiems elektromobiliams

Europarlamentarai taip pat siūlo papildomų lengvatų mažiems ir efektyviems elektromobiliams, pagamintiems Europos Sąjungoje.

Pagal siūlomą tvarką ne ilgesnis kaip 4,2 metro Europoje pagamintas elektromobilis, skaičiuojant gamintojo vidutinę CO2 emisiją, būtų vertinamas kaip 1,4 automobilio.

Panaši lengvata būtų taikoma ir itin efektyviems elektromobiliams, nepriklausomai nuo jų dydžio. Jeigu toks automobilis atitiktų nustatytus elektros energijos sąnaudų reikalavimus ir būtų pagamintas ES, apskaičiuojant emisijos rodiklius jis būtų vertinamas kaip 1,2 automobilio.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Tokiu būdu siekiama paskatinti gamintojus kurti mažesnius, ekonomiškesnius elektromobilius ir išlaikyti jų gamybą Europoje.

Pasiūlyme taip pat numatyta, kad automobiliai, naudojantys tik nustatytus tvarumo reikalavimus atitinkančius alternatyviuosius degalus, galėtų būti priskiriami prie netaršių transporto priemonių.

Tai atvertų papildomų galimybių ir sintetinius bei biodegalus naudojantiems automobiliams.

Nuolaidų sulauktų ir komercinio transporto gamintojai

Europos Parlamento komitetas siūlo švelninti ne tik lengviesiems automobiliams, bet ir lengvosioms komercinėms transporto priemonėms taikomus reikalavimus.

REKLAMA

Pagal šiuo metu galiojančią tvarką, 2030 metais naujų lengvųjų komercinių automobilių vidutinė CO2 emisija turėtų būti sumažinta 50 proc., palyginti su 2021 metų lygiu.

Europos Komisija anksčiau siūlė šį rodiklį sumažinti iki 40 proc., tačiau parlamentinis komitetas pritarė dar švelnesniam – 35 proc. – tikslui.

REKLAMA

2035 metais komercinio transporto emisiją siūloma sumažinti 80 proc., o ne 100 proc., kaip numatyta dabartiniuose reikalavimuose.

Tokiems pakeitimams pritaria dalis didžiųjų automobilių gamintojų, tarp jų „Stellantis“ ir „Renault“, kurie ne kartą atkreipė dėmesį į lėčiau nei planuota augančią elektrinių furgonų paklausą.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
„Lietuvos metų automobilis 2027“ atidarymas (nuotr. Organizatorių)
Paskelbti „Europos metų automobilio 2027“ finalininkai: tokio septyneto dar nėra buvę (3)
Elektrinis „Peugeot 5008“ SUV (nuotr. gamintojo)
„Stellantis“ pripažino rimtas problemas: vadovas atsiprašė automobilių savininkų ir pažadėjo pokyčius
Eismas Vilniuje Andrius Ufartas/Fotobankas
Benzininių ir dyzelinių automobilių ateitis Europoje gali pasikeisti: Vokietija ir Prancūzija susitarė (2)
BMW automobilio salonas (nuotr. gamintojo)
Balso asistentai turėjo pakeisti mygtukus: bandymai parodė, kodėl dar per anksti taip daryti

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų