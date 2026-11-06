Europos automobilių gamintojams – geros žinios: politikai siūlo švelninti taršos reikalavimus

Dar prieš kelerius metus atrodė, kad Europos automobilių pramonės ateitis jau nuspręsta. Vadovaujantis 2023 metais priimtais Europos Sąjungos reikalavimais, nuo 2035 metų naujų automobilių vidutinė CO2 emisija turėtų būti sumažinta 100 proc., palyginti su 2021 metų rodikliais.
Praktiškai tai reikštų, kad naujų benzininių ir dyzelinių automobilių, taip pat įprastų hibridų prekyba Europos Sąjungoje turėtų būti nutraukta.
Tačiau automobilių gamintojų sunkumai, lėčiau nei tikėtasi augantys elektromobilių pardavimai ir stiprėjanti Kinijos bendrovių konkurencija paskatino ES institucijas persvarstyti anksčiau priimtą sprendimą.
Siūlo dar labiau sušvelninti reikalavimus
Pirmąjį žingsnį 2025 metų gruodį žengė Europos Komisija, pasiūliusi 2035 metų CO2 emisijos mažinimo tikslą sumažinti nuo 100 iki 90 proc. Likusią emisijos dalį gamintojai galėtų kompensuoti naudodami mažesnį poveikį klimatui darantį plieną ir alternatyviuosius degalus. Tačiau Europos Parlamento Aplinkos, klimato ir maisto saugos komitetas pasiūlė dar daugiau nuolaidų.
Lapkričio 4 dieną komiteto nariai pritarė pataisoms, pagal kurias 2035 metais automobilių gamintojų vidutinė CO2 emisija turėtų būti sumažinta 87,5 proc., palyginti su 2021 metų lygiu.
Už šį pasiūlymą balsavo 48 europarlamentarai, 30 nepritarė, o du susilaikė.
Pataisoms pritarė trijų pagrindinių Europos Parlamento politinių grupių – Europos liaudies partijos, socialistų ir demokratų bei liberaliosios „Renew Europe“ frakcijos – atstovai.
Ką tai reikštų benzininiams ir dyzeliniams automobiliams?
Jeigu siūlomi pakeitimai būtų priimti, 2035 metai nebereikštų naujų automobilių su vidaus degimo varikliais prekybos pabaigos.
Gamintojai galėtų ir toliau siūlyti tam tikrus benzininius, dyzelinius ar hibridinius modelius, jeigu visų jų parduodamų naujų automobilių vidutinė CO2 emisija atitiktų nustatytus reikalavimus.
Aplinkosaugos organizacijos „Transport & Environment“ vertinimu, sušvelninus reikalavimus automobiliai su vidaus degimo varikliais galėtų sudaryti net iki 39 proc. naujų automobilių pardavimų po 2035 metų.
Tikėtina, kad didelę jų dalį sudarytų iš tinklo įkraunami hibridai ir elektromobiliai su papildomu vidaus degimo varikliu, naudojamu elektros energijai gaminti.
Naujos paskatos Europoje gaminamiems elektromobiliams
Europarlamentarai taip pat siūlo papildomų lengvatų mažiems ir efektyviems elektromobiliams, pagamintiems Europos Sąjungoje.
Pagal siūlomą tvarką ne ilgesnis kaip 4,2 metro Europoje pagamintas elektromobilis, skaičiuojant gamintojo vidutinę CO2 emisiją, būtų vertinamas kaip 1,4 automobilio.
Panaši lengvata būtų taikoma ir itin efektyviems elektromobiliams, nepriklausomai nuo jų dydžio. Jeigu toks automobilis atitiktų nustatytus elektros energijos sąnaudų reikalavimus ir būtų pagamintas ES, apskaičiuojant emisijos rodiklius jis būtų vertinamas kaip 1,2 automobilio.
Tokiu būdu siekiama paskatinti gamintojus kurti mažesnius, ekonomiškesnius elektromobilius ir išlaikyti jų gamybą Europoje.
Pasiūlyme taip pat numatyta, kad automobiliai, naudojantys tik nustatytus tvarumo reikalavimus atitinkančius alternatyviuosius degalus, galėtų būti priskiriami prie netaršių transporto priemonių.
Tai atvertų papildomų galimybių ir sintetinius bei biodegalus naudojantiems automobiliams.
Nuolaidų sulauktų ir komercinio transporto gamintojai
Europos Parlamento komitetas siūlo švelninti ne tik lengviesiems automobiliams, bet ir lengvosioms komercinėms transporto priemonėms taikomus reikalavimus.
Pagal šiuo metu galiojančią tvarką, 2030 metais naujų lengvųjų komercinių automobilių vidutinė CO2 emisija turėtų būti sumažinta 50 proc., palyginti su 2021 metų lygiu.
Europos Komisija anksčiau siūlė šį rodiklį sumažinti iki 40 proc., tačiau parlamentinis komitetas pritarė dar švelnesniam – 35 proc. – tikslui.
2035 metais komercinio transporto emisiją siūloma sumažinti 80 proc., o ne 100 proc., kaip numatyta dabartiniuose reikalavimuose.
Tokiems pakeitimams pritaria dalis didžiųjų automobilių gamintojų, tarp jų „Stellantis“ ir „Renault“, kurie ne kartą atkreipė dėmesį į lėčiau nei planuota augančią elektrinių furgonų paklausą.
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