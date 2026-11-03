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TV3 naujienos > Automanas > Automobilių naujienos

BMW savininkams – nemaloni žinia: kai kuriuose automobiliuose išliko gaisro pavojus

2026-11-03 21:30 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-11-03 21:30
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BMW paskelbė naują atšaukimo kampaniją, apimančią dalį 5 ir 7 serijų automobilių, pagamintų 2016–2020 metais. Šį kartą problema neįprasta – automobiliai jau buvo remontuoti pagal ankstesnę atšaukimo kampaniją, tačiau atliekant darbus galėjo būti sumontuota netinkama detalė. Dėl to kyla trumpojo jungimo ir net gaisro pavojus.

BMW (nuotr. 123rf.com)
GALERIJA (6)

BMW paskelbė naują atšaukimo kampaniją, apimančią dalį 5 ir 7 serijų automobilių, pagamintų 2016–2020 metais. Šį kartą problema neįprasta – automobiliai jau buvo remontuoti pagal ankstesnę atšaukimo kampaniją, tačiau atliekant darbus galėjo būti sumontuota netinkama detalė. Dėl to kyla trumpojo jungimo ir net gaisro pavojus.

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Apie naują atšaukimo kampaniją pranešė Vokietijos federalinė motorinių transporto priemonių tarnyba (KBA). Jos duomenimis, patikros gali prireikti 1 473 BMW automobiliams visame pasaulyje, iš kurių 431 registruotas Vokietijoje.

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Atšaukimas susijęs su dalimi 5 ir 7 serijų automobilių, pagamintų nuo 2016 metų kovo 15 dienos iki 2020 metų birželio 29-osios.

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(6 nuotr.)
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Problemą galėjo sukelti ankstesnis remontas

KBA duomenimis, vykdant ankstesnę atšaukimo kampaniją, kurios metu buvo keičiama starterio relė, dėl remonto procedūros klaidos kai kuriuose automobiliuose galėjo būti sumontuota netinkama detalė. Dėl to gali atsilaisvinti B+ elektros maitinimo laidas, kuriuo starterio sistemai tiekiama elektros srovė.

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Atsilaisvinusi elektros jungtis gali sukelti trumpąjį jungimą ir kibirkščiavimą, o nepalankiomis aplinkybėmis – net automobilio gaisrą.

Todėl BMW savininkams, kurių automobiliai patenka į atšaukimo kampaniją, rekomenduojama dar kartą apsilankyti autorizuotame servise.

Specialistai turės patikrinti starterį ir, jeigu bus nustatyta, kad sumontuota netinkama detalė arba yra kitų su šiuo defektu susijusių problemų, jį pakeisti.

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KBA paskelbtame pranešime konkrečių atvejų, kai dėl šio gedimo būtų kilęs gaisras, padaryta turtinė žala ar nukentėję žmonės, nenurodyta.

Ankstesnis apsilankymas servise dar nieko negarantuoja

Ši atšaukimo kampanija išsiskiria tuo, kad potencialiai pavojingas gedimas galėjo atsirasti ne dėl įprasto automobilio susidėvėjimo ar gamyklinio defekto, o atliekant ankstesnius remonto darbus.

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Tai reiškia, kad net ir savininkai, kurių automobiliai jau buvo sutvarkyti pagal senesnę BMW atšaukimo kampaniją, neturėtų automatiškai manyti, jog naujoji problema jų neliečia.

Vien įrašas automobilio techninės priežiūros istorijoje apie pakeistą starterio relę nepatvirtina, kad buvo panaudota tinkama detalė.

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Ypač atidūs turėtų būti vairuotojai, įsigiję naudotą BMW iš užsienio. Tokiais atvejais automobilio remonto istorija gali būti neišsami, o savininkas gali nežinoti, kokie darbai buvo atlikti ankstesnėse atšaukimo kampanijose.

Kaip pasitikrinti, ar automobilis atšaukiamas?

BMW atšaukimo kampanijai suteiktas gamintojo kodas 0012880600, o Vokietijos KBA tarnyboje ji registruota numeriu 17217R.

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Automobilio savininkas gali pasitikrinti, ar jo transporto priemonei taikoma ši kampanija, oficialioje BMW interneto svetainėje įvedęs 17 simbolių automobilio identifikavimo numerį (VIN).

Šį numerį galima rasti automobilio registracijos liudijime, ant kėbulo arba automobilio priekinio stiklo apačioje. Informacija apie aktyvias atšaukimo kampanijas taip pat gali būti pateikiama programėlėje „My BMW“.

Jeigu kyla abejonių, galima tiesiogiai kreiptis į autorizuotą BMW atstovybę ir nurodyti atšaukimo kampanijos kodą.

Nustačius, kad automobiliui būtina patikra, su atšaukimo kampanija susijusius darbus autorizuotas servisas atliks nemokamai.

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