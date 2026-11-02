Viena klaida prie vairo baigėsi košmaru: žuvo 6 ir 9 metų mergaitės – šios tragedijos Lietuva negali pamiršti

Apie tai, kad nuo kelio nulėkė ir apsivertė automobilis, bendruoju pagalbos telefonu 112 pranešė vidurdienį. Žuvo 6-erių ir 9-erių metų mergaitės. Septynių vietų automobilyje važiavo aštuoni žmonės.
„Apie 13 valandą buvo gautas pranešimas, kad Alytaus rajone, Žaunieriškių kaimo ribose, apvirto Renault markės automobilis su 8 žmonėmis. Nuvykus į įvykio vietą vaizdas buvo tragiškas, eismo įvykyje žuvo 2 nepilnametės mergaitės“, – TV3 Žinioms tuo metu sakė Alytaus policijos atstovė Kristina Janulevičienė.
„Renault“ markės automobilis į pakelę nulėkė lygiame kelyje. Vairuotojas pareigūnams tuo metu teigė, kad akimirkai nukreipė dėmesį.
„Šis nurodė, kad nukreipė dėmesį ne į kelią, išvažiavo ant kelkraščio žvyruotos dalies, užvažiavo ant žvyro sankasos, pakilo į orą, vertėsi, nuvažiavo nuo kelio ir atsidūrė griovyje“, – kalbėjo K. Janulevičienė.
Mašiną vairavo 36 erių Alytaus rajono gyventojas. Per avariją žuvo jo dukra ir giminaitė. Sužaloti dar penki žmonės.
Du vaikai, mažiausiam treji metukai, ir trys suaugusieji.
Mažiausiai nukentėjo vairuotojas. Avarijos metu jis buvo blaivus.
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