Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Kriminalai

Viena klaida prie vairo baigėsi košmaru: žuvo 6 ir 9 metų mergaitės – šios tragedijos Lietuva negali pamiršti

Iš archyvų
2026-11-02 06:40 / šaltinis: TV3
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-11-02 06:40
Pridėkite kaip šaltinį Google

Siaubingas šeštadienis Alytaus rajone sukrėtė Lietuvą. Prieš penkerius metus apsivertus automobiliui, žuvo dvi mergytės, taip pat nukentėjo du vaikai, mažiausiam treji metukai, ir trys suaugę žmonės. Kaip anksčiau skelbėme, „Renault“ automobiliu iš viso važiavo aštuoniese. Vairavo Alytaus rajono gyventojas, per avariją žuvo jo dukra ir dar viena mažametė.

Asociatyvi nuotrauka (nuotr. 123rf.com)

Siaubingas šeštadienis Alytaus rajone sukrėtė Lietuvą. Prieš penkerius metus apsivertus automobiliui, žuvo dvi mergytės, taip pat nukentėjo du vaikai, mažiausiam treji metukai, ir trys suaugę žmonės. Kaip anksčiau skelbėme, „Renault“ automobiliu iš viso važiavo aštuoniese. Vairavo Alytaus rajono gyventojas, per avariją žuvo jo dukra ir dar viena mažametė.

REKLAMA
0

TAIP PAT SKAITYKITE:

Apie tai, kad nuo kelio nulėkė ir apsivertė automobilis, bendruoju pagalbos telefonu 112 pranešė vidurdienį. Žuvo 6-erių ir 9-erių metų mergaitės. Septynių vietų automobilyje važiavo aštuoni žmonės.

REKLAMA
REKLAMA

„Apie 13 valandą buvo gautas pranešimas, kad Alytaus rajone, Žaunieriškių kaimo ribose, apvirto Renault markės automobilis su 8 žmonėmis. Nuvykus į įvykio vietą vaizdas buvo tragiškas, eismo įvykyje žuvo 2 nepilnametės mergaitės“, – TV3 Žinioms tuo metu sakė Alytaus policijos atstovė Kristina Janulevičienė.

REKLAMA

„Renault“ markės automobilis į pakelę nulėkė lygiame kelyje. Vairuotojas pareigūnams tuo metu teigė, kad akimirkai nukreipė dėmesį.

„Šis nurodė, kad nukreipė dėmesį ne į kelią, išvažiavo ant kelkraščio žvyruotos dalies, užvažiavo ant žvyro sankasos, pakilo į orą, vertėsi, nuvažiavo nuo kelio ir atsidūrė griovyje“, – kalbėjo K. Janulevičienė.

Mašiną vairavo 36 erių Alytaus rajono gyventojas. Per avariją žuvo jo dukra ir giminaitė. Sužaloti dar penki žmonės.

Du vaikai, mažiausiam treji metukai, ir trys suaugusieji.

Mažiausiai nukentėjo vairuotojas. Avarijos metu jis buvo blaivus.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų