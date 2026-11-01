„Renault“ paruošė naują darbinį automobilį: elektra varomas „Renault Trafic“ turi netikėtų pranašumų

Komercinius automobilius perkančios įmonės paprastai turi labai aiškius reikalavimus: transporto priemonė turi sutalpinti reikiamą krovinį, nuvažiuoti suplanuotą maršrutą ir kuo mažiau laiko praleisti prastovose.
Būtent apie tai Lenkijoje surengtame komercinių automobilių pristatyme daugiausia kalbėjo „Renault“ atstovai. Nors renginyje netrūko ambicingų pareiškimų apie naująsias technologijas, gamintojas stengėsi parodyti, kad elektrinis „Trafic“ galės atlikti tuos pačius darbus, kuriuos šiandien be rimtesnių iššūkių atlieka įprasti dyzeliniai furgonai.
Greitasis įkrovimas – vienas svarbiausių argumentų
„Renault“ komercinių automobilių padalinio vadovas Janas Ptacekas pripažino, kad verslo klientams viena didžiausių abejonių dėl elektrinio transporto iki šiol buvo nuvažiuojamas atstumas. Įmonėms svarbu ne tik įvykdyti suplanuotus užsakymus, bet ir turėti pakankamą energijos rezervą nenumatytiems atvejams.
Būtent dėl šios priežasties elektrinis „Trafic E-Tech electric“ galės turėti vieną iš dviejų skirtingos talpos baterijų. Pigiausios modelio versijos bus komplektuojamos su 60 kWh ličio geležies fosfato (LFP) baterija, kurios dėka viena įkrova bus galima nuvažiuoti iki 350 kilometrų.
Jeigu furgonas turės būti naudojamas tolimesniems atstumams įveikti, tuomet „Renault“ pasiūlys šį furgoną komplektuoti su didesne 81 kWh nikelio, mangano ir kobalto (NMC) baterija, kuri turėtų mišriu režimu įveikti iki 470 kilometrų, o važiuojant vien mieste – iki 690 kilometrų.
Tačiau „Renault“ tikisi, kad nemažai abejonių išsklaidys ne vien didesnės talpos baterija, bet ir 800 voltų elektros architektūra, kurią iki šiol teko sutikti tik lengvuosiuose automobiliuose.
Vis dėlto, skirtingai nei lengvuosiuose automobiliuose, maksimali baterijos sparta yra apribota ties 190 kW. Tai reiškia, kad baterijos įkrovimas iki 80 proc. truks maždaug 22 minutes.
J. Ptaceko teigimu, tokios galimybės turėtų gerokai palengvinti elektrinių furgonų naudojimą įmonėse, kurių automobiliai kasdien nuvažiuoja didelius atstumus. Užuot kelioms valandoms nutraukus darbą, dalį energijos atsargų bus galima papildyti per vairuotojo pertrauką.
Manevringumu prilygsta gerokai mažesniam automobiliui
Naujasis „Trafic“ nuo ankstesnio elektrinio modelio skiriasi ne vien didesniu nuvažiuojamu atstumu. Šį kartą „Renault“ sukūrė visiškai naują platformą, kuri nuo pradžių buvo projektuojama elektrinei pavarai.
Elektros variklis sumontuotas automobilio gale, o baterija – po grindimis. Toks išdėstymas leido ne tik efektyviau išnaudoti kėbulo erdvę, bet ir suteikė inžinieriams daugiau laisvės projektuojant priekinę pakabą bei vairavimo mechanizmą.
Kaip vieną šios platformos privalumų „Renault“ atstovai įvardino „Trafic“ apsisukimo spidnulį, kuris siekia vos 10,3 metro. Tai reiškia, kad beveik penkių metrų ilgio furgonui apsisukti reikia tiek pat vietos, kiek gerokai mažesniam „Renault Clio“.
J. Ptacekas norėdamas pabrėžti šio privalumo naudą realiame gyvenime, pristatyme pateikė kurjerio, kuriam per dieną tenka sustoti 50 ar net 100 kartų, pavyzdį.
Tokiam vairuotojui galimybė greičiau apsisukti ankštoje gatvėje ar lengviau pastatyti automobilį gali būti svarbesnė už kelias papildomas dešimtis arklio galių.
Vis dėlto, galimybe apsisukti ankštoje gatvėje „Renault“ inžinieriai gali didžiuotis kiek tik nori, tačiau vargu ar atsiras daug vežėjų, kurie furgoną rinktųsi vien dėl jo manevringumo. Ne mažiau svarbu, kiek krovinių pavyks sutalpinti ir ar dėl sunkios baterijos neteks dalies jų palikti sandėlyje.
Šiuo atžvilgiu naujasis „Trafic“ turi ir privalumų, ir tam tikrų kompromisų. Elektrinis modelis yra kompaktiškesnis už dabartinį dyzelinį giminaitį, todėl sumažėjo ir kroviniams skirta erdvė. Trumpesnėje, 4,87 metro ilgio versijoje jos tūris siekia 5,1 kubinio metro, o 5,27 metro ilgio modelyje – 5,8 kubinio metro.
Ilgesnėje versijoje telpa trys europaletės, kurias galima krauti tiek per galines, tiek per šonines duris. Tarp galinių ratų arkų paliktas 1,3 metro pločio tarpas, o krovinių skyriaus slenkstis yra 53 centimetrų aukštyje. Pastarasis rodiklis neturėtų praslysti pro akis įmonėms, kurių darbuotojams sunkius krovinius tenka nuolat kilnoti į automobilį ir iš jo.
O kaip dėl svorio? „Renault“ nurodo, kad „Trafic“ naudingoji apkrova, priklausomai nuo versijos, sieks iki 1,3 tonos. Be to, prie automobilio bus galima prikabinti iki 2 tonų masės priekabą. Taigi, nepaisant mažesnio krovinių skyriaus, elektrinis modelis neapsiribos vien lengvų siuntų išvežiojimu.
Automobilį bus galima atnaujinti kaip telefoną
Naujojo „Trafic“ kūrėjai neapsiribojo vien automobilio konstrukcijos pokyčiais. „Renault“ inžinieriai iš esmės perdarė ir jo elektroninę architektūrą.
Šiuolaikiniuose automobiliuose skirtingas sistemas valdo dešimtys atskirų elektroninių blokų, o naujajame furgone didžioji dalis jų užduočių patikėta dviem centriniams kompiuteriams. Šis sprendimas yra vadinamosios SDV (Software-Defined Vehicle) architektūros pagrindas, leidžiantis keisti ir papildyti automobilio funkcijas nuotoliniu būdu.
Ką tai reiškia praktiškai? Per pristatymą J. Ptacekas pateikė gana iškalbingą pavyzdį.
Įsigydamas naująjį „Trafic“, klientas galės neužsisakyti navigacijos sistemos, o po dvejų ar trejų metų, jeigu jos prireiktų, nusipirkti ir aktyvuoti programinės įrangos atnaujinimu. Tam nereikės nei apsilankyti servise, nei keisti automobilio įrangos.
Tačiau vien galimybe vėliau įsigyti papildomų funkcijų „Renault“ neapsiribos. Gamintojas numato, kad verslo klientai automobilio multimedijos sistemoje galės naudoti ir savo įmonių programas.
Pavyzdžiui, kurjerių tarnybos galės įdiegti siuntų pristatymo maršrutų planavimo ar užsakymų valdymo sistemas. Užuot naudojęsi papildomu telefonu ar planšetiniu kompiuteriu, vairuotojai reikalingą informaciją galės matyti tiesiog automobilio ekrane.
Technologijoms skirtą pristatymo dalį pratęsęs „Renault“ komercinių automobilių pardavimo ir rinkodaros vadovas Zakaria Zeghari daugiausia dėmesio skyrė klausimams, su kuriais įmonės susiduria jau įsigijusios transporto priemones.
Vienas jų – galimybė pritaikyti automobilį konkrečiai veiklai. Gamintojo duomenimis, daugiau kaip pusė „Renault“ komercinių automobilių vienaip ar kitaip modifikuojami pagal klientų poreikius.
Vieniems reikalinga dviguba kabina, kitiems – specialus krovinių skyrius, šaldymo įranga ar statybų sektoriui pritaikytas kėbulas. Tokie darbai neretai atliekami jau pagamintą automobilį perdavus specializuotai įmonei, todėl pirkėjui tenka ilgiau laukti.
Siekdama šį procesą supaprastinti, „Renault“ dalį populiariausių modifikacijų atlieka tiesiog gamyklose Prancūzijoje. Sudėtingesnius projektus įgyvendina grupei priklausanti „Qstomize“ bei sertifikuotų partnerių tinklas, vienijantis maždaug 300 kėbulų gamintojų visoje Europoje.
Ne mažiau dėmesio skiriama transporto priemonių priežiūrai. Z. Zeghari pabrėžė, kad sugedęs ir servise stovintis komercinis automobilis įmonei gali reikšti prarastas pajamas. Šiai problemai spręsti „Renault“ ruošia naują „UPTIMIZE“ paslaugų programą, kuri turėtų pradėti veikti 2027 metais.
Naudojantis automobilių perduodamais duomenimis, sistema galės stebėti jų techninę būklę, numatyti galimus gedimus ir iš anksto planuoti priežiūros darbus. Kartu su daugiau kaip 400 „Renault Pro+“ centrų tinklu Europoje gamintojas sieks iki 50 proc. sumažinti dėl gedimų patiriamas prastovas.
Ar elektrinis „Trafic“ bus patrauklus Baltijos šalių verslui?
Pirmieji naujos kartos „Trafic E-Tech electric“ pirkėjus turėtų pasiekti 2027 metų pavasarį. Iš pradžių bus siūlomos įprastos furgono versijos, o vėliau gamą papildys modeliai su dviguba kabina ir specialiems kėbulams pritaikyta važiuokle.
Nors pristatymo metu „Renault“ atstovai konkrečių Baltijos šalių rinkoms skirtų modelių kainų neatskleidė, pirmąjį įspūdį apie naujojo modelio kainodarą galima susidaryti pažvelgus į gamintojo namų rinką – Prancūziją.
Ten trumpesnis „Trafic E-Tech Electric“ su 60 kWh talpos baterija kainuos nuo 41 500 eurų, o 81 kWh bateriją turinti versija – nuo 47 000 eurų.
Ar daug tai, ar mažai? Palyginkime su pagrindiniais konkurentais, o tokių nėra labai daug. Pavyzdžiui, „Ford E-Transit Custom“ kainuoja nuo 43 tūkst. eurų, Lietuvoje oficialiai neparduodama „Hyundai Staria“ – nuo 57 000 eurų, tad bent vieną akivaizdų pranašumą „Renault“ tikrai turi.
Žinoma, galutinį įspūdį apie naujojo „Trafic“ patrauklumą verslo klientams lems ne vien jo įsigijimo kaina. „Renault“ atstovai tikina, kad bendrosios elektrinio furgono naudojimo išlaidos gali būti iki 10 proc. mažesnės nei panašaus dyzelinio automobilio.
Ar šiuos pažadus pavyks ištesėti, paaiškės naujajam „Trafic“ pasirodžius rinkoje, tačiau bent jau iš pirmo žvilgsnio elektrinis furgonas turi kuo sudominti.
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