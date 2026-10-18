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Elektromobilis gali degti valandų valandas: vienas paprastas sprendimas viską pakeičia

2026-10-18 14:40 / šaltinis: Pranešimas spaudai / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: Pranešimas spaudai / aut.
2026-10-18 14:40
Pridėkite kaip šaltinį Google

Elektromobilio baterijos gaisras ugniagesiams kelia kitokių iššūkių nei degantis automobilis su vidaus degimo varikliu. Sandarus baterijos korpusas apsaugo ją kasdien naudojant automobilį, tačiau kilus gaisrui gali trukdyti vandeniui pasiekti pačius elementus.

Elektromobilio baterija (nuotr. gamintojo)
GALERIJA (17)

Elektromobilio baterijos gaisras ugniagesiams kelia kitokių iššūkių nei degantis automobilis su vidaus degimo varikliu. Sandarus baterijos korpusas apsaugo ją kasdien naudojant automobilį, tačiau kilus gaisrui gali trukdyti vandeniui pasiekti pačius elementus.

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Renault“ šiai problemai sukūrė iš pirmo žvilgsnio paprastą sprendimą – specialią angą, per kurią vanduo gali būti nukreiptas tiesiai į baterijos vidų. Gamintojo teigimu, tokia sistema leidžia baterijos gaisrą užgesinti per kelias minutes, o jos patentais nuo praėjusių metų nemokamai gali naudotis ir konkurentai.

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Ličio jonų baterijos sudarytos iš daugybės elementų, kurie sumontuoti moduliuose ir apsaugoti tvirtu korpusu.

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Toks sprendimas būtinas – bateriją reikia apsaugoti nuo drėgmės, purvo, smūgių ir kitų išorinių veiksnių. Tačiau kilus baterijos gaisrui ta pati konstrukcija gali apsunkinti ugniagesių darbą.

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Jeigu viename ar keliuose elementuose prasideda vadinamasis šiluminis nestabilumas, jie ima sparčiai kaisti. Procesui persimetus į gretimus elementus gali prasidėti grandininė reakcija.

Tokiu atveju vien liepsnos numalšinti nepakanka. Svarbiausia pakankamai atvėsinti pačią bateriją ir sustabdyti reakcijos plitimą.

(17 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Vilniuje užsidegė elektromobilis

Problema – kaip vandenį nukreipti į baterijos vidų

Šią problemą „Renault“ pradėjo spręsti bendradarbiaudama su Prancūzijos Ivelino departamento ugniagesiais.

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Bendradarbiavimas prasidėjo maždaug prieš 15 metų, o vienu jo rezultatų tapo „Fireman Access“ sistema.

Baterijos korpuse numatyta speciali anga. Įprastomis sąlygomis ją sandariai uždengia specialus diskas, todėl baterija išlieka apsaugota nuo vandens ir kitų išorinių veiksnių.

Jeigu automobilio gaisras išplinta į bateriją, ugniagesys stiprią vandens srovę nukreipia į šią vietą. Vandens slėgis pašalina dangtelį, o vanduo patenka tiesiai į baterijos vidų ir gali aušinti elementus.

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Tai leidžia ne vien iš išorės vėsinti baterijos korpusą, bet pasiekti vietą, kurioje vyksta pati šiluminė reakcija.

Vietoj kelių valandų – mažiau nei dešimt minučių

„Renault Group“ teigia, kad naudojant „Fireman Access“ baterijos gaisrą galima užgesinti per kelias minutes.

2025 metais pristatydama sprendimą visai automobilių pramonei bendrovė nurodė, kad be tokios prieigos gesinimas gali užtrukti kelias valandas ir pareikalauti maždaug dešimt kartų daugiau vandens.

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Kitame bendrovės paskelbtame pavyzdyje nurodoma, kad „Fireman Access“ turinčiam automobiliui prireikė maždaug 1300 litrų vandens, palyginti su maždaug 11 tūkst. litrų automobiliui be tokios prieigos.

Sistema jau montuojama serijiniuose automobiliuose

„Renault Group“ skelbia, kad sistema montuojama visuose grupės visame pasaulyje parduodamuose elektriniuose ir iš tinklo įkraunamuose hibridiniuose „Renault“, „Dacia“, „Alpine“ bei „Mobilize“ automobiliuose.

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Tačiau 2025 metų vasario 18 dieną „Renault Group“ paskelbė leidžianti jais nemokamai naudotis visai automobilių pramonei.

Nemokamą licenciją gali gauti tiek kiti automobilių gamintojai, tiek jų komponentų tiekėjai, bet tik su viena sąlyga. Jeigu licenciją gavusi bendrovė sistemą patobulins, savo pakeitimais ji turės pasidalyti su kitais iniciatyvos dalyviais.

Taip siekiama, kad vieno gamintojo sukurtas saugumo sprendimas ilgainiui taptų prieinamas visai pramonei.

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