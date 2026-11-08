Tiesiai šviesiai pasakiusi, ką galvoja, Oksana Pikul sulaukė vedėjų reakcijos: „Kodėl tu agresyvėji?“

Projekte liko keturi dalyviai: Aušra Seibutytė, Žilvinas Grigaitis, Oksana Pikul ir Joana Bartaškienė.
Užduoties žodžiu metu dalyviai išsitraukė voką, kuriame buvo po keturis žodžius. Prie kiekvieno žodžio parašyta, kokioje tarmėje jis vartojamas ir dalyviai turėjo pasakyti, ką šis žodis reiškia bendrinėje kalboje.
Pirmoji atsakinėti pradėjo Aušra. Jai teko žemaitiškas žodis kūlis, aukštaičių žodis atžagareivis, dzūkiškas žodis cėvas ir suvalkiečių žodis grabė. Dalį žodžių A. Seibutytė žinojo, dalį – spėliojo.
Joanos tėvai kilę iš Suvalkijos ir Dzūkijos, tad šie regionai jai nesukėlė sunkumų, tačiau kitos tarmės jai kėlė iššūkių.
Negalėjo patikėti, kad tokie žodžiai egzistuoja
Visgi sunkiausia ši užduotis buvo Oksanai. Dar tik klausydama klasės draugų atsiskaitymų Oksana jau sėdėjo praradusi žadą.
„Iš kokios šalies tie žodžiai? Kur aš sėdžiu. Čia tragedija, – pasibaisėjo Oksana. – Kiek metų prieš Kristų šias kalbas jūs iškrapštėte?“
Jos sumišimą pastebėjo iš laidos vedėjai:
„Oksana, kodėl tu agresyvėji?“ – klausė Mantas Katleris.
Užduotyje O. Pikul nesužibėjo ir dar kartą pakartojo, kad visi išgirsti žodžiai jai neskambėjo kaip lietuvių kalba.
„Aš tiek metų keliauju per įvairius Lietuvos miestus, dirbu, bendrauju su žmonėmis – nesu girdėjus tokių tarmių. Čia kas, kinų kalba? – po užduoties sakė O. Pikul. – Mano kraujas maišytas. Nesu girdėjusi žmonių, taip kalbančių.“
Kaip jai sekėsi atlikti šią užduotį bei kaip su užduotimi susitvarkė klasės draugai, sužinokite straipsnio pradžioje esančiame vaizdo įraše.
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Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Tautos bukiausias“.
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